11:19, 29 Eylül 2017 Cuma

Asya Kalkınma Bankası'ndan Özbekistan'a düşük puan

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Asya Kalkınma Bankası (ADB) “Asya’nın 2017 yıl gelişimi” adlı raporunda bu yıl için Özbekistan'daki GSYH büyümesi tahminini 0,2 puan azaltarak yüzde 6,8'e düşürdü.

Banka uzmanları, Özbekistan ekonomisinin para politikasının serbestleştirilmesine uyum sağlaması ve beklenen devalüasyon nedeniyle Özbekistan GSYİH büyümesinin biraz daha zayıf olacağını belirtti. ADB uzmanları, bu reformların 2018 yılında GSYİH büyümesine neden olacağını da sözlerine ekledi. Banka aynı zamanda 2017 yılı için Özbekistan'daki enflasyon oranını yüzdee 9.5'den yüzde 11'e ve 2018'de yüzde 10'dan yüzde 12'ye yükseltti.

Uzdaily ajansı ise, Özbekistan’da 2017 ve 2018 yıllarındaki fiyat artışlarının ulusal para biriminin devalüasyonundan kaynaklandığını belirtti. Raporda, Özbekistan'ın dış borcunun GSYİH'nın yüzde 15,1 oranında olduğunu belirtti.



