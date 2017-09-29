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Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik devam ediyor
Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik devam ediyor

Myanmar'daki etnik temizlik, Arakanlı Müslümanların yüzde 84'ünü topraklarından etti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Myanmar'da 1970'lerden bu yana zulüm ve sistematik baskıya uğrayan Arakanlı Müslümanların yüzde 80'den fazlası, bu ülkedeki topraklarını terk ederek bölge ülkelerine göç etti.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Sözcüsü Duniya Aslam Khan'ın açıklamasına göre, Arakan'da son zamanlarda yaşanan şiddet olayları nedeniyle 25 Ağustos'tan bu yana 500 binden fazla Arakanlı Müslüman Bangladeş'e geçti.

Myanmar yönetimleri tarafından Bangladeş'ten gelen göçmenler olarak görülen Arakanlı Müslümanlar, resmi belgelerde "Bengalli" olarak adlandırılıyor.

Ülkede 1982'de kabul edilen yasayla vatandaşlık haklarını kaybeden ve "devletsiz" sayılan Arakanlı Müslümanlar, BM tarafından "en çok eziyet gören dini azınlıklardan biri" kabul ediliyor, hem şiddet olaylarına hem de yasal, ekonomik ve toplumsal ayrımcılığa maruz kalıyor.

Farklı 135 etnik grubun resmi olarak tanındığı ülkede fanatik Budistler, Arakanlı Müslümanların resmen tanınmasına karşı çıkıyor.

Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çıkan çatışmalar, Arakanlı Müslümanların dramını gözler önüne serdi. Olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi yaşamını yitirdi, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verildi.

Arakanlı Müslümanlar, geçen yıl ekim ayında eyalette bazı polis kontrol noktalarına yapılan saldırıların ardından Myanmar ordusunun başlattığı operasyonlarda şiddete ve ağır insan hakları ihlallerine maruz kaldı. Operasyonların ana hedefi siviller oldu.

MYANMAR'DAN BÜYÜK KAÇIŞ

Uzun yıllardır sistematik baskılar nedeniyle Arakanlı Müslümanlar, dönem dönem can güvenliklerini sağlamak ve hayata tutunmak adına göç yoluna düşerek bölge ülkelere sığınıyor.

Uluslararası Göç Örgütü ve bölge ülkelerindeki yetkililerin açıklamalarından derlenen tahmini verilere göre, 1970'lerden 2017 başına kadar 1 milyon 100 binden fazla Arakanlı Müslüman topraklarını terk etmek zorunda kaldı.

Bu dönemde Arakanlı Müslümanlardan 400 bini Bangladeş'e, 300 binden fazlası Pakistan'a, 300 bini Suudi Arabistan'a, 55 bini diğer Körfez ülkelerine, 100 binden fazlası Malezya başta olmak üzere Asya Pasifik ülkelerine ve 10 bini Hindistan'a yasal ya da yasa dışı yollardan göç etti.

KALANLAR DA BARINAMADI

Avrupa Birliği (AB) Komisyonuna bağlı Avrupa Sivil Koruma ve İnsani Yardım Genel Müdürlüğünün "Rohingya Krizi" başlıklı raporuna göre, 2017 başında Arakan'da tahmini Müslüman nüfus 800 bindi.

25 Ağustos 2017 tarihi, Arakanlı Müslümanlar açısından dönüm noktası oldu.

Arakan'daki sınır karakollarına düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve fanatik Budistler kitlesel şiddet eylemlerini başlattı.

Uluslararası Göç Örgütünün açıkladığı son verilere göre, 25 Ağustos'tan bu yana 500 bin Arakanlı Müslüman Bangladeş'e geçti. Böylece Bangladeş'teki Arakanlı Müslümanların sayısı 900 bini aştı.

ARAKANLI MÜSLÜMANLARIN YÜZDE 84'Ü KAÇIRILDI

Bangladeş'e son geçişlerin ardından Arakanlı Müslümanların 1 milyon 600 bin kadarının bölge ülkelerinde, 300 bininin hala Arakan'da bulunduğu tahmin ediliyor.

Bu verilere göre, 1970'lerden bu yana yaklaşık 1,9 milyonluk Arakanlı Müslümanın yüzde 84'ü Myanmar'ı terk ederken eyalette geriye sadece yüzde 16'lık bölümü kaldı.

Rakamlar, Arakanlı Müslümanların etnik temizlikle karşı karşıya olduğunu gösteriyor.



İlgili Konular Myanmar Arakanlı Müslümanlar
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