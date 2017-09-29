Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik devam ediyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Myanmar'da 1970'lerden bu yana zulüm ve sistematik baskıya uğrayan Arakanlı Müslümanların yüzde 80'den fazlası, bu ülkedeki topraklarını terk ederek bölge ülkelerine göç etti.
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Sözcüsü Duniya Aslam Khan'ın açıklamasına göre, Arakan'da son zamanlarda yaşanan şiddet olayları nedeniyle 25 Ağustos'tan bu yana 500 binden fazla Arakanlı Müslüman Bangladeş'e geçti.
Myanmar yönetimleri tarafından Bangladeş'ten gelen göçmenler olarak görülen Arakanlı Müslümanlar, resmi belgelerde "Bengalli" olarak adlandırılıyor.
Ülkede 1982'de kabul edilen yasayla vatandaşlık haklarını kaybeden ve "devletsiz" sayılan Arakanlı Müslümanlar, BM tarafından "en çok eziyet gören dini azınlıklardan biri" kabul ediliyor, hem şiddet olaylarına hem de yasal, ekonomik ve toplumsal ayrımcılığa maruz kalıyor.
Farklı 135 etnik grubun resmi olarak tanındığı ülkede fanatik Budistler, Arakanlı Müslümanların resmen tanınmasına karşı çıkıyor.
Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çıkan çatışmalar, Arakanlı Müslümanların dramını gözler önüne serdi. Olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi yaşamını yitirdi, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verildi.
Arakanlı Müslümanlar, geçen yıl ekim ayında eyalette bazı polis kontrol noktalarına yapılan saldırıların ardından Myanmar ordusunun başlattığı operasyonlarda şiddete ve ağır insan hakları ihlallerine maruz kaldı. Operasyonların ana hedefi siviller oldu.
MYANMAR'DAN BÜYÜK KAÇIŞ
Uzun yıllardır sistematik baskılar nedeniyle Arakanlı Müslümanlar, dönem dönem can güvenliklerini sağlamak ve hayata tutunmak adına göç yoluna düşerek bölge ülkelere sığınıyor.
Uluslararası Göç Örgütü ve bölge ülkelerindeki yetkililerin açıklamalarından derlenen tahmini verilere göre, 1970'lerden 2017 başına kadar 1 milyon 100 binden fazla Arakanlı Müslüman topraklarını terk etmek zorunda kaldı.
Bu dönemde Arakanlı Müslümanlardan 400 bini Bangladeş'e, 300 binden fazlası Pakistan'a, 300 bini Suudi Arabistan'a, 55 bini diğer Körfez ülkelerine, 100 binden fazlası Malezya başta olmak üzere Asya Pasifik ülkelerine ve 10 bini Hindistan'a yasal ya da yasa dışı yollardan göç etti.
KALANLAR DA BARINAMADI
Avrupa Birliği (AB) Komisyonuna bağlı Avrupa Sivil Koruma ve İnsani Yardım Genel Müdürlüğünün "Rohingya Krizi" başlıklı raporuna göre, 2017 başında Arakan'da tahmini Müslüman nüfus 800 bindi.
25 Ağustos 2017 tarihi, Arakanlı Müslümanlar açısından dönüm noktası oldu.
Arakan'daki sınır karakollarına düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve fanatik Budistler kitlesel şiddet eylemlerini başlattı.
Uluslararası Göç Örgütünün açıkladığı son verilere göre, 25 Ağustos'tan bu yana 500 bin Arakanlı Müslüman Bangladeş'e geçti. Böylece Bangladeş'teki Arakanlı Müslümanların sayısı 900 bini aştı.
ARAKANLI MÜSLÜMANLARIN YÜZDE 84'Ü KAÇIRILDI
Bangladeş'e son geçişlerin ardından Arakanlı Müslümanların 1 milyon 600 bin kadarının bölge ülkelerinde, 300 bininin hala Arakan'da bulunduğu tahmin ediliyor.
Bu verilere göre, 1970'lerden bu yana yaklaşık 1,9 milyonluk Arakanlı Müslümanın yüzde 84'ü Myanmar'ı terk ederken eyalette geriye sadece yüzde 16'lık bölümü kaldı.
Rakamlar, Arakanlı Müslümanların etnik temizlikle karşı karşıya olduğunu gösteriyor.
Twitter yetkililerinin, Rusya'nın geçen yıl ABD'deki başkanlık seçimine Twitter üzerinden müdahale ettiği iddialarına ilişkin Senatonun İstihbarat Komitesi üyelerine bilgi vereceği öğrenildi
Keşmir ve Yeni Delhi'de Haziran ayından bu yana başlayan saç örgüsü saldırı olaylarının artması üzerine halk bugün gösteri düzenliyor
Myanmar'daki etnik temizlik, Arakanlı Müslümanların yüzde 84'ünü topraklarından etti
Suriyeli muhaliflerin oluşturduğu geçici hükümetin başkanı Ebu Hatab, "Ulusal ordu çağrımıza muhalif grupların yüzde 80'i, 44 grup destek verdi. Bunların içinde Ceyşü'l İslam ve Ahraru'ş Şam gibi büyük gruplar da var." dedi.
Japonya'da 2011'de meydana gelen 9 büyüklüğündeki deprem ve sonrasında oluşan tsunami, 289 farklı deniz canlısı türü Pasifik Okyanusu'ndan binlerce kilometre öteye ABD'nin batı kıyılarına taşıdı
Asya Kalkınma Bankası 2017 yılı için Özbekistan'ın GSYİH büyümesi tahminini düşürdü
Rusya'da muhalefet lideri ve aynı zamanda yolsuzluklarıyla tanınan Alexei Navalny'nin gözaltına alındığı bildirildi.
Sirte kentinin 160 kilometre güneydoğusunda DEAŞ'a yönelik hava saldırısı gerçekleştirildiği ve çok sayıda DEAŞ'lının öldürüldüğü duyuruldu
Türkiye'nin Pretorya Büyükelçiliği tarafından düzenlenen festival kapsamında Pretorya, Johannesburg ve Durban şehirlerinde "Nadide Hayat", "Selvi Boylum Al Yazmalım", "Eyvah Eyvah" ve "Annemin Yarası" filmleri gösterilecek
Filipinler'in Marawi kentindeki çatışmalar nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan yüz binlerce Morolu Müslüman, yaklaşık 4 aydır Iligan şehrinde açılan çadır kamplarda zor şartlar altında hayat mücadelesi veriyor
Madagaskar'da meydana gelen veba salgınında son bir ayda 19 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Husiler ve devrik Cumhurbaşkanı Salih'in partisi tarafından ilan edilen, uluslararası meşruiyeti olmayan "Ulusal Kurtuluş Hükümeti"ne bağlı Dışişleri Bakanlığı, BM İnsan Hakları Konseyini, Yemen'deki ihlallerle ilgili tasarıyı kabul etmeye çağırdı
İnsani yardım kuruluşu Oxfam, Yemen'deki kolera salgınının tarihteki en büyük salgın olduğunu açıkladı
Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Kerkük'e bağlı Havice'yi terör örgütü DEAŞ'tan kurtarma operasyonunun ikinci aşamasının başladığını açıkladı
ABD Federal İletişim Komisyonu, kasırgalar ve doğal afetler sırasında insanların radyo kanallarından hayati bilgileri alabilmeleri için Apple'ın iPhone'lardaki FM radyo çiplerini etkinleştirmesi gerektiğini duyurdu
Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekatında terör örgütü PKK tarafından kullanılan silah mevzisi, barınak ile silah ve mühimmat depoları imha edildi