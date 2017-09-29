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Asya
11:49, 29 Eylül 2017 Cuma

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Keşmir'de saç örgüsü saldırıları halkı tedirgin etti
Keşmir'de saç örgüsü saldırıları halkı tedirgin etti

Keşmir ve Yeni Delhi'de Haziran ayından bu yana başlayan saç örgüsü saldırı olaylarının artması üzerine halk bugün gösteri düzenliyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Keşmir, Yeni Delhi ve bazı komşu ülkelerde bu yılın Haziran ayı civarında başlayan bayanların saç örgülerini saldırarak kesme olayları başladı.

Hindustan Times, 7 Ağustos tarihli yayınında "Son iki haftadan beri" Delhi'de iki düzineden fazla vakanın Haziran'dan bu yana da komşu ülkelerde aynı tür saldırının bölgedeki insanları tedirgin ettiğini bildirdi.

 

Görünen o ki başta "zararsız" gibi görünen olaylar, 3 Ağustos tarihinde Agra'daki Dalit bir kadının "örgü kıyıcı" olduğuna dair şüpheler üzerine linç edilmesinin ardından göründüğü kadar basit ve masum olmadığını gösterdi.

Bu saldırıların Hindistan işgali altında bulunan Cammu ve Keşmir'e ulaşması uzun sürmedi ve kısa zaman sonra Chenab vadisi bölgesinden, özellikle de Doda'dan örgü kesme olayları bildirildi.

Basında çıkan bazı haberlere göre, geçtiğimiz ay Cammu Keşmir kırsalında yaklaşık 20 vaka bildirildi. 

Campbell'in Psikiyatri Sözlüğü, örgü kesmeyi sapıklık (Paraphilia) olarak tanımlıyor.

Geçtiğimiz birkaç haftadır Kulgam ve Anantnag bölgelerinden yaklaşık on beş olayla yaklaşık iki düzine olay gizemli saç kesimi bildirildi.

Polis, sorunun soruşturulması için Özel Soruşturma Ekibi (SIT) kurdu. Şimdiye kadar polisler ve yetkililer herhangi bir açıklama yapmadı.

Çarşamba günü, Kulgam'daki Chimmer köyü yerli halkı, orduyu tutuklanan bir örgü kesicinin yardımına gelmekle suçladı. Örgülü saç kesme olayları Keşmir'e yayılmış ve Keşmir'in güney bölgelerinde yoğunlaşmışken, Wanpoh sakinleri Cuma günü İslamabad bölgesindeki Wanpoh demiryolu istasyonu yakınlarındaki Srinagar-Cammu karayolunu örgü kesmeye olaylarına karşı protesto yaparak suçlulara karşı eylem talep ediyor.

HÜKÜMET KADINLARIN GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMALIDIR

J & K Demokrat Partisi Milliyetçisi ve eski bakan Ghulam Hasan Mir, hükümetten Keşmir'deki örgü kesme olaylarıyla ilgili görüşlerini açıklığa kavuşturmasını istedi. "Örgülü saç kesme olayları endişe vericidir. İnsanlar güvenlik güçlerine kızgın, bu yüzden hükümet olayların arkasındaki insanları derhal bulmalı ve onlara karşı harekete geçmeli "dedi. Mir bu tür olayların Keşmir'deki mevcut güvensizliği ve yabancılaşmayı derinleştireceğini söyleyerek "Güney Keşmir'de belirsizlik var ve kadınlar güvende hissetmiyor" dedi. Mir, hükümetin kadınları güvende hissettirmek ve Keşmir'de üretilen güvensizliği gidermek için tedbir alması gerektiğini söyledi. 

YARDIM HATTI KURULDU

Anantnag'daki polis "örgü kesme ile bağlantılı anında yardım" için yardım hatları kurdu
Anantnag ilçesinde 01932-222870 veya 100'e, Kulgam'da 7051510660 numaralı telefondan insanların acil durum çağrılarına cevap vermek için hizmete alındı.

 



İlgili Konular cammu keşmir saç örgüsü hindistan
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