12:32, 29 Eylül 2017 Cuma

Yeni İBB Başkanı ilk mesaisine başladı





Uysal, Eyüp Sultan Camisi'nde sabah namazını kıldıktan, Eyüp Sultan Türbesi'ni ziyaret ettikten sonra makamına oturdu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Kadir Topbaş'ın istifasının ardından dün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilen Mevlüt Uysal, Eyüp Sultan Camisi'nde sabah namazını kıldıktan, Eyüp Sultan Türbesi'ni ziyaret ettikten sonra mesaisine başladı. Mevlüt Uysal, Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın ilk gününde sabah namazını Eyüp Sultan Camisi'nde kıldı, daha sonra Eyüp Sultan Türbesi'ni ziyaret etti. Duanın ardından çevredeki esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden, simit alan Uysal için güvercin uçuruldu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'a, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Temel Başalan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın, Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta'nın yanı sıra belediye meclis üyeleri de eşlik etti. Uysal, daha sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Saraçhane'deki binasına gelerek, makamına oturdu.

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