12:43, 29 Eylül 2017 Cuma

Fırat Kalkanı bölgesinde okullar 1 Ekim'de açılıyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütlerinden temizlenen bölgede Milli Eğitim Bakanlığı ve Türk yardım kuruluşlarının desteğiyle onarılan okullar 1 Ekim'de açılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı ile bazı Türk yardım kuruluşları, terör örgütü DEAŞ'ın bombalı ve Esed rejiminin hava saldırılarında hasar gören 450 okulun onarımına destek verdi. Bir süre önce onarım tamamlandı.

Türkiye sınırında Halep iline bağlı Azez ve Mare ilçelerindeki okullar, muhaliflerin oluşturduğu geçici hükümete bağlı yerel meclis ve eğitim müdürlüklerince idare ediliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Ali Rıza Altunel, yaptığı açıklamada, ''Geçen yıl eğitime başlayan Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde eğitim-öğretim çalışması 411 okulda devam ediyor. Geçen yıl yaklaşık 3 bin 600 öğretmen, idareci ve hizmetliyle beraber 4 bin personel çalıştırdık. Bu sene rakamlar arttı.'' dedi.

1 EKİM'DE EĞİTİM-ÖĞRETİM BAŞLAYACAK

Altunel, ''Onarım çalışması devam eden yaklaşık 200 okul daha var. Yıkılmış olan ve yeniden inşa edilmesi gereken okullarımız da var. 20'ye yakın okulun onarımı daha tamamlanmış olacak. 1 Ekim'de (onarımını bu sene tamamlanan ve geçen seneden faal olan okullarla birlikte) 450 okul ve 5 bin 200 öğretmenle, eğitim-öğretim başlayacak." dedi.

Okulların su ve elektrik sorunlarını enerji bakanlığı ile görüşecek çözmeye çalıştıklarını dile getiren Altunel, "300'e yakın jeneratör temin ederek okulların elektrik sorununu çözmek istiyoruz. Sağlanan jeneratörlerle su pompalarını çalıştırarak suyu da temin edecekler." ifadelerini kullandı.

Altunel, Suriyeli öğretmenlere Türkiye'de pedagojik formasyon verdiklerini belirterek, ''Eğitim yönetimi, öğretim teknikleri gibi dersler vererek öğretmenleri yetiştirdik. Daha sonra bu öğretmenleri sıkı bir sınava aldık. Bu sınava 5 bin 886 öğretmen girmiş oldu. Bunlardan 5 bin 200 öğretmen sınavda başarılı oldu ve istihdama hak kazandı." diye konuştu.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin desteğiyle Özgür Suriye Ordusu, Suriye'nin kuzeyinde, Türkiye sınırındaki 2 bin kilometrekareden fazla alanı, geçen sene Fırat Kalkanı Harekatı'nda terör örgütlerinden temizlemişti.