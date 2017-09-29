Güncelleme: 13:32, 29 Eylül 2017 Cuma

Azerbaycan'dan 'Irak' açıklaması





Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, "Azerbaycan, Irak'ın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini tam şekilde destekliyor" dedi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Azerbaycan, Irak'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğini tam şekilde desteklediğini bildirdi. Dışişleri Bakanılığı Basın Sözcüsü Hikmet Hacıyev, yaptığı yazılı açıklamada, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) gayrimeşru referandumu hakkında şunları kaydetti: "Azerbaycan, Irak'ın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini tam şekilde destekliyor. Azerbaycan, Irak merkezi hükümeti ve IKBY arasındaki sorunların barış, karşılıklı anlaşma ve diyalog yoluyla, Irak'ın toprak bütünlüğü ve egemenliği kapsamında çözülmesinden yanadır."

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