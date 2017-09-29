Güncelleme: 14:30, 29 Eylül 2017 Cuma

DEAŞ Rakka'da karşı saldırıya geçti





DEAŞ, Suriye'nin Rakka il merkezinde ABD destekli PKK/PYD unsurlarına karşı saldırıya geçti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Rakka'daki güvenilir yerel kaynaklardan aldığı bilgilere göre, DEAŞ, ABD destekli PKK/PYD'nin kuşattığı il merkezinin doğusunda dün gece geç saatlerde şiddetli saldırılar düzenledi. DEAŞ üyeleri, ilk olarak PKK/PYD unsurlarının kontrolündeki Meşleb semtine, ardından Rakka Samra semtine zırhlı araçlarla baskın yaptı. İki büyük semti ele geçiren DEAŞ'tan onlarca militan ölürken, PKK/PYD'den ölenlerin yüzü aştığı öldüğü öğrenildi. Kaynaklar, çatışmalarda birkaç ABD askerinin de hayatını kaybettiğini, yaralı askerlerin PKK/PYD kontrolündeki Ayn İsa beldesine götürüldüğünü iddia etti. Üçüncü saldırısını kent merkezindeki Vatan Hastanesi bölgesine düzenleyen DEAŞ, burayı da ele geçirdi. 6 Haziran'da ABD desteğiyle başlattığı operasyonda Rakka il merkezinin yaklaşık yüzde 80'ini ele geçiren PKK/PYD, son çatışmaların ardından merkezin yarıdan fazlasından çekilmiş oldu. Yerel kaynaklar iki örgüt arasındaki çatışmaların sürdüğünü kaydetti. AA'nın harita alan ölçümlerine göre, Suriye topraklarının yüzde 23'ü PKK/PYD, yüzde 14'ü DEAŞ'ın işgalinde.

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