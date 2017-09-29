TSE personeline yönelik rüşvet operasyonu: 13 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen operasyonda rüşvet aldıkları iddiasıyla Türk Standardları Enstitüsünde (TSE) uzman olarak çalışan 13 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, TSE'de bazı çalışanların rüşvet aldığı ihbarı üzerine soruşturma başlatıldı.
Memur Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen teknik takipli soruşturma sonucunda, TSE'de uzman olarak çalışan 13 görevlinin "rüşvet ve pahalı hediyeler aldıkları firmaları kayırdıkları ve denetimlerini kolaylaştırdıkları" tespit edildi.
Savcılığın talimatıyla harekete geçen polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 13 zanlı gözaltına alındı.
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında TSE'de uzman olarak çalışan 13 şüpheli, rüşvet aldıkları iddiasıyla gözaltına alındı
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