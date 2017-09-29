14:37, 29 Eylül 2017 Cuma

MÜSİAD Diyarbakır Şube Başkanı Özşanlı'ya silahlı saldırı





Özşanlı, evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Diyarbakır Şube Başkanı İsmail Özşanlı uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı. Alınan bilgiye göre, Özşanlı merkez Kayapınar ilçesi Diclekent Mahallesi'nde evinden çıktığı sırada akrabası olduğu öğrenilen kişinin silahlı saldırısına uğradı. Yaralanan Özşanlı, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırıldı. Polis, kaçan saldırganı yakalamaya çalışıyor. Dünya Bülteni ailesi olarak Özşanlı'ya yapılan saldırıyı kınıyor kendisine acil şifalar diliyoruz.

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