İsrail'in Myanmar'a şaibeli silah satışı yargıya taşındı

İnsan hakları savunucuları, Myanmar ordusundan bir generalin Facebook'ta İsrail'deki temaslarına ilişkin bilgi ve İsrail silahlarıyla eğitim yapan Myanmar askerlerinin fotoğraflarını paylaşmasının ardından harekete geçti ve mahkemeye başvuruda bulundu.
İsrail Yüksek Mahkemesi, hafta içi yapılan ilk duruşmada çatışma bölgelerine silah satışıyla ilgili şikayetleri dinledi. Mahkeme heyeti, dava konusunda varacağı nihai hükümle ilgili medyaya yayın yasağı getirdi.
Davayı açan İsrailli aktivist avukat Eitay Mack, yaptığı açıklamada, Myanmarlı generalin ve bazı İsrail şirketlerinin Facebook paylaşımlarından derledikleri bilginin, etnik çatışmaların yaşandığı ülkelere verilen askeri eğitim desteği ve silah satışlarını ortaya koyduğunu vurguladı.
Mack, Myanmar Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing'in Facebook'ta İsrail askeri üslerine yaptığı ziyaretler ve burada imzaladığı anlaşmalarla ilgili fotoğraflar ile İsrailli savunma firmaları temsilcilerinin ziyaretleriyle ilgili paylaşımlarını dava dilekçesine koyduklarını ifade etti.
Mack, sözlerini şöyle sürdürdü:
"İsrail'in dünyanın farklı bölgelerine askeri eğitim ve silah desteği sağladığını biliyoruz ama kamuoyu bunun detaylarından haberdar değil. Bu satışları genelde hem İsrail hükümeti hem de alıcı ülke gizlemeyi tercih ediyor. Fakat burada farklı olan hem Myanmar Genelkurmay Başkanı hem de satıcı firmalar bunu kendileri ifşa etmiş."
Mack, söz konusu paylaşımlarda Myanmar ordusunun İsrail'den Dvora tipi hızlı devriye botları satın aldığının anlaşıldığını, söz konusu araçların Sri Lanka hükümeti tarafından 2009'daki iç savaşta etnik Tamil azınlığa karşı yürütülen operasyonlarda kullanıldığını kaydetti.
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