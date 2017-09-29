'AfD'nin PEGİDA hareketiyle yakın bağlantıları var'

Almanya'daki Berlin Hür Üniversitesi Siyaset Bilimi Fakültesi Öğretim Üyesi ve aşırı sağ uzmanı Prof. Dr. Hajo Funke, genel seçimde ciddi oranda oy alarak ilk defa Federal Meclise (Bundestag) girmeyi başaran aşırı sağcı popülist "Almanya için Alternatif" (AfD) partisinin, İslam ve göçmen karşıtı "Batı'nın İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar" (PEGIDA) hareketiyle çok yakın bağlantıları olduğunu söyledi.
Aşırı sağcı AfD'nin yükselişini yorumlayan Funke, seçimlerden 2 hafta önce oylarını artırma eğiliminde olan partinin yüzde 10-11 oranında oy almasını beklediğini ancak tepki oyları sonucu bu oranın yüzde 12,6'ya ulaştığını belirtti.
Funke, AfD seçmeninin yüzde 60'ının diğer partilere duydukları tepki ve hayal kırıklığı, yüzde 40'ının ise partinin aşırı sağcı hatta kısmen ırkçı söylemleri nedeniyle tercihte bulunduğunu anlattı.
Funke, AfD'nin üst yönetim kadrosunda aşırı sağcı söylemlere sahip isimlerin bulunduğuna dikkati çekti.
AfD'nin Saksonya-Anhalt gibi bazı eyaletlerde PEGIDA ile çalıştığına işaret eden Funke, "Partinin, PEGIDA hareketiyle çok yakın bağlantıları var. Fiilen birbirlerine çok benziyorlar. AfD'liler onlarla iş birliği yapmadıklarını söylüyor ama çoktan iş birliği içindeler." değerlendirmesinde bulundu.
Funke, AfD'nin meclise girmesinin ülke demokrasisi için tehdit oluşturmadığını savunarak, meclise giren yeni vekillerin yüzde 87'sinin demokratik düşüncede olduğunu söyledi.
Meclisteki diğer partilerin kendilerini AfD'den ayrıştırması gerektiğini vurgulayan Funke, "Milletvekilleri, AfD ile ilgileri olmadığını söylüyorlar ve öyle de söylemeleri lazım. Aralarında herhangi bir iş birliği olmayacak. Hele koalisyon hiç kurulmayacak. Bundan eminim." dedi.
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Almanya'daki ırkçı "Almanya için Alternatif" (AfD) partisinin, İslam ve göçmen karşıtı "Batı'nın İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar" hareketiyle çok yakın bağlantıları olduğunu belirtildi
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