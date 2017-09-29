15:00, 29 Eylül 2017 Cuma

Hamas-Dahlan ilişkisinin geleceği

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Filistin'de uzlaşı çabalarının başarıya ulaşması ve ulusal birliğin sağlanması durumunda Hamas ile Fetih Hareketi'nden ihraç edilen Muhammed Dahlan arasındaki ilişkilerin kesintiye uğramayacağı, ancak gerileyeceği belirtiliyor.

Filistinli siyasi analistler, Filistin'de uzlaşı çabalarının ve ulusal birliğin sağlanması halinde Hamas ile Dahlan arasındaki ilişkilerin geleceğine yönelik AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Analistler siyasi anlaşmazlıklarına rağmen Hamas ile Dahlan'ın çıkarlarının kesiştiğini belirterek, Hamas'ın, Dahlan'ı Gazze'ye dayatılan ablukayı hafifletmeye yardımcı olacak Arap ve uluslararası taraflarla temas aracı olarak gördüğünü, Dahlan'ın ise Filistin siyaset sahnesine dönebilmek için Gazze'de kendine bir dayanak bulma arayışında olduğunu ifade etti.

"HAMAS-DAHLAN ANLAŞMASI UZLAŞI NEDENİYLE SONA ERMEZ"

Filistin'deki "El Eyyam" gazetesi yazarı Talal Avkel, "Hamas ile Dahlan arasındaki anlaşmalar, Filistin uzlaşısı nedeniyle sona ermez. Bu anlaşmalar belki aksayabilir, yavaşlayabilir, bazı meseleler yeniden formüle edilebilir ancak iptal edilmeyecektir." dedi.

Söz konusu anlaşmaların resmi bir tarafla yapılmış olmadığını, Gazze'ye destek sağlamak, bölgedeki zor hayat şartlarını hafifletmek için Dahlan akımıyla gerçekleştirildiğine dikkati çeken Avkel, "Anlaşmaların, uzlaşı hükümetinin gelecek hafta Gazze'ye ulaşmasıyla sona ereceğini sanmıyorum. Çünkü bölgede yönetime başlayana kadar hükümetin önünde uzun bir yol bulunuyor." diye konuştu.

Anlaşmaların kalıcı olacağını ileri süren Avkel, "Mısır'ın gözlemci ve ortağı olduğu bu anlaşmalar, Hamas ile Kahie arasındaki ilişkinin şartlarından biridir. Dolayısıyla Hamas, Mısır'la ilişkilerini savsaklamayacak aksine güçlendirmekte kararlı davranacaktır." ifadelerini kullandı.

"HAMAS, DAHLAN KOZUNU KAYBETMEYECEKTİR"

Hamas ile Fetih Hareketi arasında güven sorunu olduğunu, gelecek dönemde uzlaşı mutabakatının iptal edilip, uygulanmayabileceğine işaret eden Avkel, "Hamas bunu hesaba katıyor, dolayısıyla Dahlan'la anlaşma kozunu kaybetmeyecektir." şeklinde konuştu.

Siyasi analist ve yazar Ekrem Ataullah da Filistin yönetiminin Gazze Şeridi'nde yönetimi devralmasıyla, Hamas ile Dahlan arasındaki anlaşmaların doğal olarak gerileyeceğini savundu.

Hamas'ın diğer taraflara karşı Filistin yönetimiyle yakınlaşması gerekmediğini, bu anlaşmaların uzlaşıyı iptal etmeyeceğini ifade eden Ataullah, uzlaşının başarısız olması halinde söz konusu anlaşmaların yeniden sahneye çıkacağını belirtti.

İki tarafın da Gazze'deki durumu iyileştirme ve uzlaşıyı sağlama niyeti olmasına rağmen bunun gerçekleştirilmesinin kolay olmadığını kaydeden Ataullah, "(Hamas ile Dahlan arasındaki) anlaşmalar, aralarında büyük husumet bulunan Filistinli tarafların yakınlaşmasını kolaylaştırdı ve aralarında köprü oluşturmada büyük rol oynadı." dedi.

ETKİLENİR AMA KESİNTİYE UĞRAMAZ

Siyasi analist ve yazar Husam ed-Decni de Abbas ile Dahlan akımları arasındaki anlaşmazlık nedeniyle anlaşmaların bir şekilde etkileneceğini ancak kesintiye uğramayacağını öngördü.

Decni, anlaşmaların geleceğinin uzlaşının başarısız olması halinde daha belirgin hale geleceğini ve uzlaşının başarısız olması için çabalayan tarafın da ortaya çıkacağını söyledi.

FİLİSTİN'DEKİ SİYASİ BÖLÜNMÜŞLÜK

Filistin'de 2006 yılında seçimleri kazanmasının ardından Hamas ile Fetih Hareketi arasında anlaşmazlıklar çıkmış, çatışmalardan sonra Hamas 2007'de Gazze'nin kontrolünü ele geçirmişti.

Hamas ve Fetih Hareketi, 23 Nisan 2014'te birlik hükümeti kurulması ve seçimlerin yapılması konusunda bir uzlaşı anlaşması imzalamış, uzlaşı hükümeti 2 Haziran 2014'te kurulmuş ancak iki tarafın siyasi ayrılıkları sebebiyle hükümet, İsrail ablukası altındaki Gazze'de görevlerini yerine getirememişti.

Gazze'deki Hamas hükümetinin, geçen mart ayında hükümet işlerinin yürütülmesi için kurduğu İdari Komite, Filistin yönetimi tarafından kabul edilmemişti.

Hamas, 17 Eylül'de yaptığı yazılı açıklamayla Gazze'deki İdari Komite'nin feshedildiğini duyurmuş, Filistin hükümetinin Gazze'de görevi devralmasına, genel seçimlere gidilmesine ve Fetih Hareketi ile diyaloğa hazır olduğunu bildirmişti.

Filistin Başbakanı Rami el-Hamdallah da 26 Ekim'de uzlaşı hükümetinin Gazze'de görevi teslim almaya başladığını duyurmuştu.