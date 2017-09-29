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Orta Asya
15:07, 29 Eylül 2017 Cuma

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Özbek avukatlar ünlü yazara sahip çıkmaktan korkuyor
Özbek avukatlar ünlü yazara sahip çıkmaktan korkuyor

27 Eylül tarihinde af çıktığı iddiaları sonrası Türkiye'den vatanı Özbekistan'a geri döndüğü gün tutuklanan muhalif yazarı savunacak avukat bulunamıyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Özbek avukatlar Türkiye’den vatanına döndükten sonra Taşkent havaalanında tutuklanan ünlü yazar Nurullah Muammed Raufkhan’ın (Nurulla Atakhanov) savunmasını reddetti.

Ozodlik radyosunun haberine göre, 27 Eylül tarihinde İstanbul’dan Taşkent’e gelen Özbek yazar Nurullo Atahanov gözaltına alındıktan sonra hapse atıldı. Ancak Özbek avukatlar rejimin baskısından korktukları için Atahanov'a sahip çıkmayı ve mahkemede savunmayı reddetti.

Özbekistan Yazarlar Birliği'nin ise ilk işi Nurullah Muammed Raufkhan’ın üyelikten çıkartmak oldu. Konu ile ilgili açıklama yapan Atahanov'un eşi görüştüğü avukatların savunmayı reddettiğini söyledi.

Taşkent Şehir Barolar Birliği Başkanlığı'na giden Gulnara Atakhanov, görüştüğü birkaç avukatın kocasını savunmayı reddettiğini söyleyerek, "Hepsi 'biz korkuyoruz, çünkü hükümet bize baskı yapabilir' dediler. Görüştüğüm iki-üç avukat ise eşimi savunmayı kabul etmedi” dedi.



İlgili Konular Nurullah Muhammed Raufhan Özbekistan
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