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Irak
15:27, 29 Eylül 2017 Cuma

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İran Kuzey Irak'tan petrol nakliyatını yasakladı

Tahran yönetimi, İran firmalarının Kuzey Irak'ta petrol nakliyatına yasak getirildiğini açıkladı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Tahran yönetimi, İran firmalarının Kuzey Irak'tan petrol nakliyatını geçici olarak yasakladı.

Öte yandan dün Irak Başbakanlık Ofisi, Başbakan Binali Yıldırım ile Irak Başbakanı Haydar İbadi'nin arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde, Türkiye'nin petrol ihracatı konusunda Bağdat yönetimini muhattap alma konusunda prensipte anlaştığını duyurmuştu.



İlgili Konular iran ırak iran IKBY IKBY petrol
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