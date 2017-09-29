15:52, 29 Eylül 2017 Cuma

İhvan'ın eski lideri Akif için Saraybosna'da gıyabi cenaze namazı





Eski İhvan Rehberlik Konseyi Başkanı Akif için Saraybosna'da gıyabi cenaze namazı kılındı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Eski Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) Rehberlik Konseyi Başkanı Muhammed Mehdi Akif için Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da gıyabi cenaze namazı kılındı. Şehir merkezindeki tarihi Hünkar Camisi'nde cuma namazını müteakiben kılınan cenaze namazına katılan yüzlerce Müslüman, namazın ardından Akif için dua etti. Hünkar Camisi İmamı Sadrudin İseric, Mısır'da tutukluluğu sırasında vefat eden 89 yaşındaki Akif'in önemli bir alim ve büyük bir mücadeleci olduğunu vurgulayarak, hayatının önemli bölümünü hapiste geçiren Akif'in İslam için mücadele etmekten hiçbir zaman vazgeçmediğini ifade etti. İhvan'ın eski lideri Akif, sağlık durumunun kötüleşmesinin ardından tutulduğu hapishaneden hastaneye nakledilmiş ve geçen cuma günü burada hayatını kaybetmişti. MUHAMMED MEHDİ AKİF KİMDİR? 12 Temmuz 1928'de dünyaya gelen Muhammed Mehdi Akif, Memun el-Hudeybi'nin hayatını kaybetmesinin ardından 2004'te İhvan Rehberlik Konseyi Başkanlığına seçilmişti. Görev süresinin 2010'da dolmasının ardından tekrar aday olmayacağını ifade eden Akif, görevini bırakmıştı. Hayatta iken görevini bırakan tek İhvan lideri olan Akif, teşkilatın yenilikçi kanadını temsil etmekteydi. Hukuk fakültesi mezunu olan Akif, 1954'te yargılanarak idama mahkum edilmiş, ancak sonra cezası müebbete çevrilmiş ve 1974'te hapisten çıkmıştı. Hüsnü Mübarek döneminde, 1996 yılında gözaltına alınarak "İhvan'ın Uluslararası Teşkilat Başkanı olmakla" suçlanan Akif, 3 yıl hapse mahkum edilmiş, 1999 yılında özgürlüğüne kavuşmuştu. Akif, Mısır'da 3 Temmuz 2013'te yapılan askeri darbenin ardından gözaltına alınarak yargılanmıştı.

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