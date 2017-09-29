16:06, 29 Eylül 2017 Cuma

Çin'de yolsuzlukla mücadele

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Çin’in üst düzey liderlik kadrosunu oluşturan 25 üyeli Çin Komünist Partisi (ÇKP) Politbüro üyesi Sun Cıngcai, yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle partiden ihraç edildi.

Şinhua ajansının haberine göre, Sun'un ciddi disiplin ihlalleri yaptığı gerekçesiyle partiden ihraç edildiği belirtildi.

Politbüro'nun en genç üyesi olan ve Çongçing Parti Sekreterliği görevini yürütürken geçen temmuz ayında hakkında soruşturma açılan Sun, yaşı ve bulunduğu görevler itibariyle ÇKP’nin "yükselen siyasi yıldızı" olarak görülüyordu.

Pekin merkezi yönetimine doğrudan bağlı kentlerden biri Çongçing, ÇKP üyeleri için ülke liderliğine giden yolda önemli bir basamak olarak görülüyor.

ÇKP'de 1991 yılından bu yana sadece 4 Politbüro üyesi soruşturmayla görevinden alınmıştı.

Çin'in gelecek 5 yılında etkili olacak liderler kadrosu 18 Ekim'de düzenlenecek 19. ÇKP Ulusal Kongresi'nde belirlenecek. Kongrede ÇKP eski Çongçing Parti Sekreteri Sun'un da üyesi olduğu ülkenin üst düzey liderlik organı Politbüro'da kadrolar yenilenecek.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, 2012 yılında ÇKP liderliğini devralmasının ardından yolsuzluğa karşı mücadele edeceğini açıklamış, yolsuzluğu "partinin hayatta kalmasına karşı bir tehdit" sözleriyle nitelendirmişti.

ÇKP Merkezi Disiplin ve Denetleme Komisyonu ve bölgesel birimleri, 2012'den bu yana ülke genelinde 75 milyondan fazla ÇKP üyesini soruşturdu.