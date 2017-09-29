16:24, 29 Eylül 2017 Cuma

Mustafa Cambaz'ın gözünden Türkiye fotoğraf sergisi





Dolmabahçe Sanat Galerisi, yarın 15 Temmuz şehidi Mustafa Cambaz’ın çektiği fotoğraflardan oluşan bir sergiye ev sahipliği yapacak

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Dolmabahçe Sanat Galerisi, yarın muhteşem bir fotoğraf sergisine ev sahipliği yapacak. 15 Temmuz şehidi Mustafa Cambaz’ın çektikleri arasından çok zorlanarak seçtiğimiz fotoğraflar sergilenecek. Uluslararası Kültür ve Sanat Derneği’nin Kültür Bakanlığı desteğiyle açtığı sergi, bir hafta boyunca ziyarete açık kalacak. Ziyaretçilere Cambaz'ın her biri diğerinden değerli 112 fotoğrafının yer aldığı büyük boy albüm hediye edilecek.

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