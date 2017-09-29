16:41, 29 Eylül 2017 Cuma

Kuzey Irak'a uçuşlar süresiz iptal edildi





Başbakan Yıldırım resmen açıkladı: Kuzey Irak'a uçuşlar süresiz iptal edildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Başbakan Binali Yıldırım, IKBY bölgesinde yer alan Erbil ve Süleymaniye'ye saat 18.00'den itibaren süresiz olarak uçuş yapılmayacağını duyurdu.

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