16:55, 29 Eylül 2017 Cuma

Başakşehir Belediye Başkanı seçimi Ekim'de





Başakşehir Belediye Başkanlığı 4 Ekim'de seçim yapılacak.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Mevlüt Uysal'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesiyle boşalan Başakşehir Belediye Başkanlığı için 4 Ekim Çarşamba günü saat 15:00'da seçim yapılacak.

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