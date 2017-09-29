Başakşehir Belediye Başkanı seçimi Ekim'de

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Mevlüt Uysal'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesiyle boşalan Başakşehir Belediye Başkanlığı için 4 Ekim Çarşamba günü saat 15:00'da seçim yapılacak.
TSK tarafından bugün Irak'ın kuzeyinde ve Şırnak kırsalında gerçekleştirilen hava harekatları sonucunda, 9 PKK mensubu etkisiz hale getirildi
Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı yakınlarında 18 Eylül'de başlatılan tatbikat, Iraklı askerlerin katılımıyla müşterek devam ediyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, "İncirli Metrobüs İstasyonu 1 Ekim Pazar 00.00'dan 19.00'a kadar bakım-onarım çalışması nedeniyle kapalı olacaktır" duyurusunda bulundu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz'in batısında fırtına beklendiğini duyurdu.
Başbakan Yıldırım resmen açıkladı: Kuzey Irak'a uçuşlar süresiz iptal edildi
Dolmabahçe Sanat Galerisi, yarın 15 Temmuz şehidi Mustafa Cambaz’ın çektiği fotoğraflardan oluşan bir sergiye ev sahipliği yapacak
Özşanlı, evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında TSE'de uzman olarak çalışan 13 şüpheli, rüşvet aldıkları iddiasıyla gözaltına alındı
İstanbul için hafta sonu çok kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı
Uysal, Eyüp Sultan Camisi'nde sabah namazını kıldıktan, Eyüp Sultan Türbesi'ni ziyaret ettikten sonra makamına oturdu
Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişimi ve iki polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin davanın karar duruşmasının 4 Ekim Çarşamba günü görülmesini kararlaştırdı
Van'ın Saray ilçesindeki Kapıköy Gümrüğü'nden geçen ticari araçlara eksik işlem yaparak menfaat elde ettiği tespit edilen 22'si gümrük görevlisi 23 kişi gözaltına alındı
Hakkari Çukurca ilçesinin karşı tarafında yer alan Kuzey Irak'ın Kanimasi bölgesinde çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu
İzmir'de FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan ve aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 117 kişinin yakalanması için İzmir merkezli 45 ilde operasyon başlatıldı
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.