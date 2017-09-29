17:09, 29 Eylül 2017 Cuma

Nijerya'da ABD karşıtı gösteri

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Nijerya'nın güneydoğusunda varlık gösteren ve terör örgütü ilan edilen Biafra Yerli Halkları (IPOB) grubunu terör örgütü olarak görmediğini açıklayan ABD yönetimi, başkent Abuja'da protesto edildi.

Ulusal basına göre, ABD'nin Abuja Büyükelçiliği önünde toplanan Nijerya Egemenliğini Savunma Koalisyonu üyeleri, Washington yönetiminin ülkede terör örgütü olarak kabul edilen IPOB ile ilgili tutumuna tepki gösterdi.

Göstericiler ellerinde, "Amerika, ulusumuzun egemenliği üzerinde konuşulan konulardan uzak dur", "Nijerya bölünemez ABD farkına var" ve "ABD, IPOB için provokatif desteğini durdur" yazılı pankartlar taşıdı.

Nijerya'nın Abia eyaletinde bir süre önce ordu birlikleri ile IPOB üyeleri arasında gerginlik yaşanmış, eyalette sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başlanmıştı. Olaylar sonrasında Nijerya, IPOB'u "terör örgütü" ilan etmiş, karara karşı çıkan Senato Başkanı Bukola Saraki ise bunun anayasaya aykırı olduğunu savunmuştu.

Öte yandan IPOB, yöneltilen suçlamaları reddederek bölgedeki bazı polis merkezlerine ve camilere düzenlenen saldırıların grup üyeleri ile ordu birlikleri arasındaki çatışmalardan yararlanan başka gruplar tarafından yapıldığını öne sürmüştü.

Biafra halkının, Nijerya'nın güneyinde bağımsız Biafra devletini kurma talebiyle ayaklanması üzerine 1960'larda çıkan iç savaşta milyonlarca kişi hayatını kaybetmişti. Ülkenin güneydoğusunda 1967'de kurulan Biafra Cumhuriyeti, iç savaş sonunda yeniden Nijerya'nın egemenliği altına girmişti. IPOB, haksız muameleye uğradıklarını gerekçe göstererek Igbo etnik grubu merkezli bir devlet kurmak istiyor.