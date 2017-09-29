17:18, 29 Eylül 2017 Cuma

ABD savaş uçağı Suriye'de düştü





ABD'ye ait br savaş uçağının Suriye'de düştüğünü bildirildi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Uluslararası haber ajansı Reuters son dakika olarak duyurduğu haberde ABD'ye ait savaş uçağının Suriye'de düştüğünü bildirdi. ABD'den yapılan açıklamaya göre V-22 Osprey tipi hava aracının düştüğü ve hayati tehlikesi bulunan 1 kişi olduğu açıklandı.

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