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17:33, 29 Eylül 2017 Cuma

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Trump, Küba ile ilişkileri kesti
Trump, Küba ile ilişkileri kesti

Eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde yeniden başlatılan Küba ile ilişkiler Donald Trump yönetimi tarafından kesildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

ABD ile Küba arasında uzun yıllar sonra Barack Obama döneminde yeniden başlatılan ilişkiler yeni yönetim tarafından kesildi.

Küba'daki temsilciliğini kapatma kararı alan ABD, vize vermeyi de durdurdu. Donald Trump, seçilmeden önce Küba ile ilişkileri keseceği vaadinde bulunmuştu. Trump seçildikten sonra ilişkileri kesmek için bahaneler arıyordu. Son olarak Küba'daki Amerikalı diplomatların sağlık durumundan endişe edildiği iddia edilmişti.

 



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