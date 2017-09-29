17:46, 29 Eylül 2017 Cuma

Meteoroloji'den fırtına uyarısı





Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz'in batısında fırtına beklendiğini duyurdu.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz'in batısında fırtına beklendiğini açıkladı. Meteoroloji'den yapılan açıklamada, fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar gibi oluşması muhtemel risklere karşı uyarıda bulunularak, şöyle denildi: "Marmara ve Kuzey Ege denizinde bugün akşam saatlerinden itibaren rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın cumartesi günü akşam saatlerden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Batı Karadeniz'in batısında yarın rüzgarın, ilk saatlerden itibaren kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 (50-75km/sa), yer yer 7 ila 9 (60-90km/sa) kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın pazar günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor"

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