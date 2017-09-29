Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
19:37, 29 Eylül 2017 Cuma
Avrupa
Güncelleme: 18:08, 29 Eylül 2017 Cuma

  • Paylaş
Yunanistan'dan Lavrion Göçmen Kampı'nı kapatma hamlesi
Yunanistan'dan Lavrion Göçmen Kampı'nı kapatma hamlesi

Yunanistan hükümeti, başkent Atina yakınlarındaki Lavrion Göçmen Kampı'nın, kampta kalanların kurallara uymadığı gerekçesiyle kapatılabileceğini bildirdi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Yunanistan Göç Politikaları Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, açık kalması için kampta kalanların Yunan kanunlarına ve Avrupa Birliği (AB) müktesebatına uyum sağlaması gerektiği belirtildi. 

Açıklamada, kampın temsilcileriyle bakanlık yetkililerinin üç kez bir araya geldiklerine dikkat çekilerek, "Temsilciler, kampa giriş-çıkışların devlet denetimi altında ve polis kontrolünde olması gerektiği yönünde bilgilendirildi. Ancak temsilciler bu kurallara uymayı reddetti." ifadeleri kullanıldı. 

Bakanlık kurallara uyulmaması nedeniyle Lavrion'un bundan böyle göçmen kampı olarak kabul edilmeyeceğini bildirdi. 

"Bakanlığın Lavrion Göçmen Kampı'nı, AB fonlarıyla finanse edilen ve Yunan devleti tarafından işletilen daimi konaklama tesislerine dahil etmesi mümkün değildir." ifadesine yer verilen açıklamada ayrıca sığınmacıların daha önce başka kamplara veya tahsis edilen dairelere geçme imkanları konusunda bilgilendirildiği, gönüllülük esasıyla bir kısmının tahliye edildiği vurgulandı.

Atina'nın güneydoğusundaki küçük liman kenti Lavrion'da PKK, PYD ve MLKP flamaları ile Abdullah Öcalan posterlerinin asılı olduğu, Yunan Kızılhaçı tarafından desteklenen göçmen kampında Yunanistan'a sığınan bazı terör örgüt yandaşlarının yıllardır barındığı ifade ediliyor. 

Kampa giriş ve çıkışların denetiminin Yunan polisinin değil kamp komitesinin kontrolünde olduğu belirtiliyor.



İlgili Konular Lavrion Göçmen Kampı Yunanistan
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Avrupa Haberleri
BM İnsan Hakları Konseyi'nden 'Suriye' kararı
BM İnsan Hakları Konseyi'nden 'Suriye' kararı

BM İnsan Hakları Konseyi, Esed rejiminin "sistematik" olarak sürdürdüğü insan hakları ihlallerini kınayan karar tasarısını kabul etti
Erbil'de uçuşların durdurulması kararı yürürlüğe girdi
Erbil'de uçuşların durdurulması kararı yürürlüğe girdi

Bağdat yönetimi, IKBY'nin kontrolündeki havalimanlarında uçuşların durdurulması kararının yürürlüğe girdiğini açıkladı
İsveç'te cami kundaklayan kişi tutuklandı
İsveç'te cami kundaklayan kişi tutuklandı

İsveç'te Örebro Kültür Merkezine ait camiyi kundaklayarak zarara yol açtığı gerekçesiyle gözaltına alınan 20 yaşındaki zanlı "kundaklama ve nefret suçu işlediği" gerekçesiyle tutuklandı
Irak'ta Sistani'den 'referandum' açıklaması
Irak'ta Sistani'den 'referandum' açıklaması

Irak'ta Şii dini merci Ali es-Sistani, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) düzenlediği referanduma ilişkin, "ülkenin bölünmesine yönelik girişimlerden üzüntü duyduğunu" belirtti.
BM Myanmar soruşturma misyonunun görev süresini uzattı
BM, Myanmar soruşturma misyonunun görev süresini uzattı

BM İnsan Hakları Konseyi, Arakanlı Müslümanların insan haklarına yönelik ihlallerinin ortaya çıkartılması amacıyla kurulan "uluslararası bağımsız delil tespiti soruşturma misyonu"nun görev süresini oylama yapmadan uzattı.
IKBY'deki sınır ve havalimanlarının kontrolü anayasaya uygun'
'IKBY'deki sınır ve havalimanlarının kontrolü anayasaya uygun'

Bağdat hükümeti, IKBY'deki sınır ve havalimanlarında kontrolü ele almalarının anayasaya uygun olduğunu bildirdi
Yunanistan'dan Lavrion Göçmen Kampı'nı kapatma hamlesi
Yunanistan'dan Lavrion Göçmen Kampı'nı kapatma hamlesi

Yunanistan hükümeti, başkent Atina yakınlarındaki Lavrion Göçmen Kampı'nın, kampta kalanların kurallara uymadığı gerekçesiyle kapatılabileceğini bildirdi
Katalonya referandumda ısrarlı
Katalonya, referandumda ısrarlı

Katalonya Özerk Yönetimi, Madrid'in yasa dışı ilan ettiği bağımsızlık referandumuyla ilgili seçmen sayısı ve sandık bilgilerini açıkladı
Trump Küba ile ilişkileri kesti
Trump, Küba ile ilişkileri kesti

Eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde yeniden başlatılan Küba ile ilişkiler Donald Trump yönetimi tarafından kesildi
ABD savaş uçağı Suriye'de düştü
ABD savaş uçağı Suriye'de düştü

ABD'ye ait br savaş uçağının Suriye'de düştüğünü bildirildi.
Nijerya'da ABD karşıtı gösteri
Nijerya'da ABD karşıtı gösteri

ABD'nin Abuja Büyükelçiliği önünde toplanan Nijerya Egemenliğini Savunma Koalisyonu üyeleri, Washington yönetiminin Nijerya'da terör örgütü ilan edilen IPOB ile ilgili tutumuna tepki gösterdi
Fitch Deutsche Bank ın notunu düşürdü
Fitch, Deutsche Bank’ın notunu düşürdü

Fitch Ratings'ten yapılan açıklamada Deutsche Bank’ın uzun vadeli kredi notunun “A-“ seviyesinden “BBB+” seviyesine çekildiği, not görünümünün ise “durağan” olarak belirlendiği kaydedildi
Çin'de yolsuzlukla mücadele
Çin'de yolsuzlukla mücadele

ÇKP Politbüro üyesi yolsuzluk nedeniyle partiden ihraç edildi
İhvan'ın eski lideri Akif için Saraybosna'da gıyabi cenaze namazı
İhvan'ın eski lideri Akif için Saraybosna'da gıyabi cenaze namazı

Eski İhvan Rehberlik Konseyi Başkanı Akif için Saraybosna'da gıyabi cenaze namazı kılındı.
İran Kuzey Irak'tan petrol nakliyatını yasakladı
İran, Kuzey Irak'tan petrol nakliyatını yasakladı

Tahran yönetimi, İran firmalarının Kuzey Irak'ta petrol nakliyatına yasak getirildiğini açıkladı.
Özbek avukatlar ünlü yazara sahip çıkmaktan korkuyor
Özbek avukatlar ünlü yazara sahip çıkmaktan korkuyor

27 Eylül tarihinde af çıktığı iddiaları sonrası Türkiye'den vatanı Özbekistan'a geri döndüğü gün tutuklanan muhalif yazarı savunacak avukat bulunamıyor

Haberler

Yunanistan: Çin'i Avrupa ve Karadeniz'e bağlıyoruz
Yunanistan Çin'i Avrupa ve Karadeniz'e bağlıyoruz

Yunanistan'da sığınmacıları taşıyan bot battı
Yunanistan'da sığınmacıları taşıyan bot battı

Yunanistan'da "acil durum" ilan edildi
Yunanistan'da quot acil durum quot ilan edildi

Yunan adalarına ticari yat seferleri yasaklandı
Yunan adalarına ticari yat seferleri yasaklandı

Yunanistan, Aşırı Açık Prosedürü'nden çıktı
Yunanistan Aşırı Açık Prosedürü'nden çıktı

Katarlılar Yunanistan yatırımlarını iptal etti
Katarlılar Yunanistan yatırımlarını iptal etti

Yunan yargısından sığınmacıların Türkiye'ye iadesine onay
Yunan yargısından sığınmacıların Türkiye'ye iadesine onay

Yunanistan’da iki Türk cezaevinden firar etti
Yunanistan da iki Türk cezaevinden firar etti






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık-Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 