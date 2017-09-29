Yunanistan'dan Lavrion Göçmen Kampı'nı kapatma hamlesi

Yunanistan Göç Politikaları Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, açık kalması için kampta kalanların Yunan kanunlarına ve Avrupa Birliği (AB) müktesebatına uyum sağlaması gerektiği belirtildi.
Açıklamada, kampın temsilcileriyle bakanlık yetkililerinin üç kez bir araya geldiklerine dikkat çekilerek, "Temsilciler, kampa giriş-çıkışların devlet denetimi altında ve polis kontrolünde olması gerektiği yönünde bilgilendirildi. Ancak temsilciler bu kurallara uymayı reddetti." ifadeleri kullanıldı.
Bakanlık kurallara uyulmaması nedeniyle Lavrion'un bundan böyle göçmen kampı olarak kabul edilmeyeceğini bildirdi.
"Bakanlığın Lavrion Göçmen Kampı'nı, AB fonlarıyla finanse edilen ve Yunan devleti tarafından işletilen daimi konaklama tesislerine dahil etmesi mümkün değildir." ifadesine yer verilen açıklamada ayrıca sığınmacıların daha önce başka kamplara veya tahsis edilen dairelere geçme imkanları konusunda bilgilendirildiği, gönüllülük esasıyla bir kısmının tahliye edildiği vurgulandı.
Atina'nın güneydoğusundaki küçük liman kenti Lavrion'da PKK, PYD ve MLKP flamaları ile Abdullah Öcalan posterlerinin asılı olduğu, Yunan Kızılhaçı tarafından desteklenen göçmen kampında Yunanistan'a sığınan bazı terör örgüt yandaşlarının yıllardır barındığı ifade ediliyor.
Kampa giriş ve çıkışların denetiminin Yunan polisinin değil kamp komitesinin kontrolünde olduğu belirtiliyor.
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