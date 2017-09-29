Güncelleme: 18:14, 29 Eylül 2017 Cuma

İBB'den 'metrobüs durağı' açıklaması





İstanbul Büyükşehir Belediyesi, "İncirli Metrobüs İstasyonu 1 Ekim Pazar 00.00'dan 19.00'a kadar bakım-onarım çalışması nedeniyle kapalı olacaktır" duyurusunda bulundu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İncirli Metrobüs İstasyonu'nun 1 Ekim Pazar 00.00'dan 19.00'a kadar bakım - onarım çalışması nedeniyle kapalı olacağını duyurdu. Belediyenin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İncirli Metrobüs İstasyonu 1 Ekim Pazar 00.00'dan 19.00'a kadar bakım - onarım çalışması nedeniyle kapalı olacaktır." denildi.

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