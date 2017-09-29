'IKBY'deki sınır ve havalimanlarının kontrolü anayasaya uygun'

Irak merkezi hükümeti, referandum sonrasında Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) sınır ve havalimanlarında kontrolü ele almalarının anayasaya uygun olduğunu belirtti.
Irak Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Merkezi hükümetin, bölgesel yönetiminin (IKBY) elindeki sınır ve havalimanlarında kontrolü sağlaması bölgedeki bazı yetkililerin öne sürdüğü gibi halkı aç bırakmak anlamına gelmiyor. Vatandaşlar ve malların bölgeye giriş çıkışlarının merkezi yönetim ve ona bağlı denetim kurumlarının gözetiminde yapılması, kaçakçılığı ve yolsuzlukları engellemeye yönelik bir uygulamadır." denildi.
Bağdat hükümetinin söz konusu sınır ve havalimanlarında kontrolü ele almasının anayasaya uygun olduğu vurgulanan açıklamada, IKBY'ye ülkenin diğer kentlerinden uçuşların sürdüğü, havalimanı ve sınır kontrollerinin merkezi yönetime devredilmesi halinde uluslararası uçuşların da yeniden başlatılacağı kaydedildi.
Irak merkezi hükümeti, geçen salı günü, IKBY'deki gayrimeşru referandumdan dolayı Erbil ve Süleymaniye Havalimanları ile kara sınır kapılarının üç gün içinde kendilerine teslim edilmesi uyarısında bulunmuştu.
IKBY Bakanlar Kurulu ise anayasaya aykırı olduğunu öne sürdüğü talebi reddetmişti.
IKBY Erbil Uluslararası Havalimanı Müdürü Telar Faik, son gelişmelerin ardından, askeri, Birleşmiş Milletler (BM) ve diplomatik seferler dışında tüm uluslararası uçuşların bugün yerel saatle 18.00'den sonra askıya alınacağını kaydetmişti.
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