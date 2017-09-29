Güncelleme: 18:35, 29 Eylül 2017 Cuma

BM, Myanmar soruşturma misyonunun görev süresini uzattı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyinin 36'ncı oturumunun son gününde alınan ortak kararla Myanmar genelinde ve özellikle Arakan eyaletinde Myanmar ordusu ve güvenlik güçlerinin işlediği suçların soruşturulması için kurulan soruşturma misyonunun gelecek mart ayında sona erecek görev süresi Eylül 2018'e kadar uzatıldı.

Avrupa Birliği adına Estonya'nın konseye sunduğu "uluslararası bağımsız delil tespiti soruşturma misyonu"nun süresinin uzatılması önergesi oylama yapılmadan ortak kararla kabul edildi.

Karara Myanmar, Çin ve Filipinler itiraz ederken, Myanmar'ın konseydeki temsilcisi Hau Khan Sum soruşturma misyonunun gereksiz olduğunu iddia etti. 47 üyeli İnsan Hakları Konseyinin geçen mart ayında yapılan 34'üncü oturumunda, Arakanlı Müslümanların maruz kaldığı cinayet, tecavüz, işkence ve keyfi tutuklamalar da dahil insan hakkı ihlallerinin ortaya çıkarılması amacıyla "uluslararası bağımsız delil tespiti soruşturma misyonu" kurulmasına yönelik önerge kabul edilmişti.

BM İnsan Hakları Özel Raportörü Yanghee Lee, Myanmar'da Arakanlı Müslümanlara karşı işlenen insan hakkı ihlallerinin tespiti için uluslararası "hızlı, ayrıntılı, bağımsız ve tarafsız soruşturma başlatılması" için sayısız çağrıda bulunmuştu.