Irak'ta Sistani'den 'referandum' açıklaması

Irak'ta Şii dini merci Ali es-Sistani'nin Kerbela'daki temsilcisi Ahmed Safi, cuma namazı sonra Şii liderin mesajını okudu.
Sistani mesajında, "Ülkenin bölünmesine yönelik girişimler ve kuzeyinin koparılmasından üzüntü duyuyoruz. Krizin çözümü için herkes anayasaya geri dönsün ve Federal Mahkeme'nin kararına uysun." ifadelerini kullandı.
IKBY'deki yetkililerin sorunların çözümü için anayasayı esas almasını isteyen Sistani, şunları kaydetti:
"Bölünme ve ayrılma adımları atıp bundan emrivaki yaratmak Kürt vatandaşlara karşı istenmeyen sonuçlara yol açar ve belki bundan daha riskli bir duruma neden olur. Bu ayrıca bölgesel ve uluslararası tarafların Irak'ın iç işlerine müdahalesinin önünü açar. Hükümet ve siyasi güçler de Kürtlerin anayasal haklarını korumalı ve buna dokunmamalı. Son siyasi gelişmeler Arap, Kürt, Türkmen ve diğer bileşenlerin arasındaki güçlü ilişkiyi etkilememeli."
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Irak'ta Şii dini merci Ali es-Sistani, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) düzenlediği referanduma ilişkin, "ülkenin bölünmesine yönelik girişimlerden üzüntü duyduğunu" belirtti.
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