Güncelleme: 18:59, 29 Eylül 2017 Cuma

Silopi-Habur bölgesindeki tatbikatta 12'inci gün





Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı yakınlarında 18 Eylül'de başlatılan tatbikat, Iraklı askerlerin katılımıyla müşterek devam ediyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Irak sınırındaki Habur Sınır Kapısı'na yaklaşık 3 kilometre mesafede tır parkının karşısındaki alanda 7. Kolordu Komutanı Tümgeneral Sinan Yayla sevk ve idaresinde 28. Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kurumahmut emir komutasında yürütülen tatbikat, on ikinci gününe girdi. Üçüncü safhasına Irak Silahlı Kuvvetlerine bağlı birliklerin de katıldığı tatbikatta, alana zırhlı araçlarla sevk edilen Türk ve Iraklı askerler mevzi aldı. Daha sonra kritik bir tesisin ele geçirilmesi amacıyla tatbikat yapıldı. Hedef bölgesinin etrafını tanklarla çevirdikten sonra askerlerin indirileceği esnada sisle gizleme yapıldı. Türk ve Iraklı askerler düşman mevzilerini ele geçirdikten sonra birliklerine döndü. Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 18 Eylül'den itibaren Silopi/Habur bölgesinde icra edilen tatbikatın üçüncü safhasına 26 Eylül'de başlandığı, tatbikatın bu safhasının bölgeye intikal eden Irak Silahlı Kuvvetlerine bağlı birlik ve unsurların da katılımıyla birleşik olarak icra edileceği bildirilmişti.

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