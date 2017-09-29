19:14, 29 Eylül 2017 Cuma

Kuzey Irak ve Şırnak'taki hava harekatlarında 9 PKK'lı yok edildi





TSK tarafından bugün Irak'ın kuzeyinde ve Şırnak kırsalında gerçekleştirilen hava harekatları sonucunda, 9 PKK mensubu etkisiz hale getirildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak'ın kuzeyinde ve Şırnak kırsalında gerçekleştirilen hava harekatları sonucu 9 PKK üyesinin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, bugün Irak'ın kuzeyi̇ndeki Avaşi̇n-Basyan ve Kandi̇l bölgelerinde bulunan PKK kamplarına yönelik hava harekatı gerçekleştirildi. Bölgede örgüt tarafından kullanıldığı tespit edilen sığınak ve silah, mühimmat depoları imha edildi. Saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen silahlı 3 PKK mensubu etkisiz hale getirildi. Şırnak kırsalına düzenlenen hava harekatında ise saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen silahlı 6 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

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