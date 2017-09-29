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BM İnsan Hakları Konseyi'nden 'Suriye' kararı
BM İnsan Hakları Konseyi'nden 'Suriye' kararı

BM İnsan Hakları Konseyi, Esed rejiminin "sistematik" olarak sürdürdüğü insan hakları ihlallerini kınayan karar tasarısını kabul etti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi, Esed rejiminin ülke genelinde "sistematik" olarak sürdürdüğü insan hakları ihlallerini sert dille kınayan karar tasarısını kabul etti. 

İnsan Hakları Konseyinin 36. oturumunun son gününde Suriye'deki insan hakları ve insani durumun kötüleşmesine ilişkin karar tasarısı 27 evet, 7 hayır ve 13 çekimser oyla kabul edildi.

Konseyin kabul ettiği karar tasarısında, Türkiye ve Rusya'nın Suriye'deki şiddeti sona erdirmek için gösterdiği gayretin desteklendiği vurgulandı. Astana görüşmeleri başta olmak üzere ülkedeki şiddeti sona erdirmeyi amaçlayan her türlü inisiyatifin desteklendiği belirtildi.

BM İnsan Hakları Konseyine bağlı Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Konseyinin çalışmalarından övgüyle söz edilen karar tasarısında, konseyin yayımladığı raporda Beşşar Esed rejiminin İdlib ilindeki Han Şeyhun'da sarin gazı kullandığını açıklanmasından derin endişe duyulduğu kaydedildi.

"Suriye makamları tarafından sürdürülen sistematik ve geniş çaptaki ağır insan hakları ihlalleri ve istismarları ile uluslararası hukukun çiğnenmesini güçlü şekilde kınıyoruz." ifadesine yer verilen karar tasarısında, rejime bağlı milis gruplar, Hizbullah ve diğer rejim yanlısı yabancı savaşçıların "ağır insan hakları ihlallerine" imza attığı belirtildi. 

Son günlerde İdlib'te sivillere, insani yardım çalışanlarına, okullara ve sağlık kuruluşlarına yapılan bombardımana da atıfta bulunan karar tasarısında, Esed rejimi ve müttefiklerinin sivillere yönelik hedef gözetmeksizin sürdürdüğü saldırılara acilen son verilmesi çağrısında bulunuldu.

Karar tasarısında ayrıca terör örgütü DEAŞ'in sivillere yönelik saldırıları kınandı ve tüm tarafların uluslararası yükümlülüklerin yerine getirmesi istendi. 

Tasarıya, Bolivya, Burundi, Çin, Küba, Irak, Filipinler ve Venezuela'nın hayır oyu vermesi dikkat çekti. 

İnsan Hakları Konseyi daha önce yaptığı oturumlarda da Esed rejimini kınayan sayısız karar almıştı. Konseyin kararlarının bağlayıcı özelliği bulunmuyor. 



İlgili Konular BM esed Suriye
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