Güncelleme: 19:34, 29 Eylül 2017 Cuma

Antalya'da orta şiddette deprem



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Antalya'nın Kepez ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Antalya'nın Kepez ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kepez'de saat 19.08'de 4,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem yaklaşık 50,64 kilometre derinlikte meydana geldi.

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