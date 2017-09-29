Güncelleme: 19:59, 29 Eylül 2017 Cuma

Birleşik Krallık'ta aşırı sağın yeni lideri Bolton oldu





Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisinin (UKIP) genel başkanlığına Bolton seçildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Aşırı sağcı Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisinin (UKIP) yeni liderinin eski asker Henry Bolton'un olduğu bildirildi. Partinin Torquay’da yapılan yıllık kongresinde oyların yüzde 29,9'unu alan Bolton genel başkanlığa seçildi. Partinin yeni lideri Bolton, sonucun ilan edilmesinin ardından yaptığı konuşmada Birleşik Krallık'ın AB'den ayrılması (Brexit) konusuna öncelik vereceklerini söyledi. Pegida'nın İngiltere şubesinin de kurucusu olan Waters’ın seçilmesi halinde partinin Avrupa Parlamentosundaki 20 milletvekilinden 18’i istifa edeceklerini açıklamıştı. İngiliz Savunma Birliği adlı aşırı sağ grubun eski lideri Tommy Robinson, Waters’a desteğini bildirmişti. SON SEÇİMDE YÜZDE 10,8 OY KAYBETTİ Partinin son genel başkanı Paul Nuttal, haziranda yapılan erken genel seçimde oyunun yüzde 1,8’e düşmesinin ardından istifa etmişti. UKIP, 2015 genel seçiminde yüzde 12,6 oy almış ancak dar bölge seçim sisteminden dolayı parlamentoya sadece bir milletvekili sokabilmişti. UKIP’in kurucu genel başkanı Nigel Farage, partinin İslam karşıtı bir lider seçmesi halinde kendi sonunu hazırlayacağı uyarısında bulunmuştu. Farage’ın, partiden istifa edip Brexit konusunu siyasetin merkezi yapacak yeni bir parti kuracağı iddia ediliyordu.

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