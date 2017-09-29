Güncelleme: 21:40, 29 Eylül 2017 Cuma

Eski Burdur Valisi Hasan Kürklü'ye FETÖ'den gözaltı

Hasan Kürklü'nün, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Eski Burdur Valisi Hasan Kürklü'nün, FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındığı bildirildi Alınan bilgiye göre, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ soruşturmasında, Kürklü hakkında gözaltı kararı verildi. Bunun üzerine, Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kürklü'yü gözaltına aldı. Kürklü'nün Avcılar'daki evinde arama yapıldı. Kürklü'nün işlemlerinin tamamlanmasının ardından Antalya'ya gönderildiği öğrenildi. 2014-2016 yıllarında Burdur Valisi olan Hasan Kürklü, daha sonra merkez valisi olarak görevlendirilmişti. Kürklü, İçişleri Bakanlığı'nın yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında 15 Eylül'de açığa alınmıştı.

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