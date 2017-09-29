Eski Burdur Valisi Hasan Kürklü'ye FETÖ'den gözaltı

Eski Burdur Valisi Hasan Kürklü'nün, FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındığı bildirildi
Alınan bilgiye göre, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ soruşturmasında, Kürklü hakkında gözaltı kararı verildi.
Bunun üzerine, Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kürklü'yü gözaltına aldı. Kürklü'nün Avcılar'daki evinde arama yapıldı.
Kürklü'nün işlemlerinin tamamlanmasının ardından Antalya'ya gönderildiği öğrenildi.
2014-2016 yıllarında Burdur Valisi olan Hasan Kürklü, daha sonra merkez valisi olarak görevlendirilmişti. Kürklü, İçişleri Bakanlığı'nın yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında 15 Eylül'de açığa alınmıştı.
Hasan Kürklü'nün, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi
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