Güncelleme: 01:49, 30 Eylül 2017 Cumartesi

ABD Sağlık Bakanı Tom Price istifa etti





ABD Sağlık Bakanı Price'ın istifasını sunduğu ve ABD Başkanı Trump'ın istifayı kabul ettiği açıklandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Beyaz Saray, Sağlık Bakanı Tom Price'ın istifasını sunduğunu ve ABD Başkanı Donald Trump'ın istifayı kabul ettiğini açıkladı.

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