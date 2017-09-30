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03:43, 30 Eylül 2017 Cumartesi
Amerika
Güncelleme: 01:49, 30 Eylül 2017 Cumartesi

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ABD Sağlık Bakanı Tom Price istifa etti
ABD Sağlık Bakanı Tom Price istifa etti

ABD Sağlık Bakanı Price'ın istifasını sunduğu ve ABD Başkanı Trump'ın istifayı kabul ettiği açıklandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Beyaz Saray, Sağlık Bakanı Tom Price'ın istifasını sunduğunu ve ABD Başkanı Donald Trump'ın istifayı kabul ettiğini açıkladı.

 



İlgili Konular Tom Price trump ABD
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