ABD Sağlık Bakanı Tom Price istifa etti

Beyaz Saray, Sağlık Bakanı Tom Price'ın istifasını sunduğunu ve ABD Başkanı Donald Trump'ın istifayı kabul ettiğini açıkladı.
Suriye'nin Türkiye sınırındaki İdlib iline düzenlenen hava saldırılarında ve yine Esed rejimine bağlı güçlerin başkent Şam'ın Doğu Guta bölgesini hedef alan saldırılarında toplam 54 sivil hayatını kaybetti
Irak Savunma Bakanlığı, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı sınır kapılarının Türkiye ve İran ile koordinasyonlu şekilde kontrol edileceğini belirtti.
ABD Sağlık Bakanı Price'ın istifasını sunduğu ve ABD Başkanı Trump'ın istifayı kabul ettiği açıklandı
ABD Başkanı Donald Trump, 3-14 Kasım tarihlerinde Japonya, Güney Kore, Çin, Vietnam, Filipinler ve Hawaii'yi kapsayan Asya turuna çıkacak
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), sınır kapılarının Bağdat yönetimine teslim edilmesi konusunda talimat almadıklarını iddia etti
Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisinin (UKIP) genel başkanlığına Bolton seçildi
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lu Kang, "İlgili tarafların nükleer sorunun çözümüne yönelik samimi niyetlerini görmek istiyoruz" dedi
BM İnsan Hakları Konseyi, Esed rejiminin "sistematik" olarak sürdürdüğü insan hakları ihlallerini kınayan karar tasarısını kabul etti
Bağdat yönetimi, IKBY'nin kontrolündeki havalimanlarında uçuşların durdurulması kararının yürürlüğe girdiğini açıkladı
İsveç'te Örebro Kültür Merkezine ait camiyi kundaklayarak zarara yol açtığı gerekçesiyle gözaltına alınan 20 yaşındaki zanlı "kundaklama ve nefret suçu işlediği" gerekçesiyle tutuklandı
Irak'ta Şii dini merci Ali es-Sistani, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) düzenlediği referanduma ilişkin, "ülkenin bölünmesine yönelik girişimlerden üzüntü duyduğunu" belirtti.
BM İnsan Hakları Konseyi, Arakanlı Müslümanların insan haklarına yönelik ihlallerinin ortaya çıkartılması amacıyla kurulan "uluslararası bağımsız delil tespiti soruşturma misyonu"nun görev süresini oylama yapmadan uzattı.
Bağdat hükümeti, IKBY'deki sınır ve havalimanlarında kontrolü ele almalarının anayasaya uygun olduğunu bildirdi
Yunanistan hükümeti, başkent Atina yakınlarındaki Lavrion Göçmen Kampı'nın, kampta kalanların kurallara uymadığı gerekçesiyle kapatılabileceğini bildirdi
Katalonya Özerk Yönetimi, Madrid'in yasa dışı ilan ettiği bağımsızlık referandumuyla ilgili seçmen sayısı ve sandık bilgilerini açıkladı
Eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde yeniden başlatılan Küba ile ilişkiler Donald Trump yönetimi tarafından kesildi