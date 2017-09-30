Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
03:43, 30 Eylül 2017 Cumartesi
Irak
Güncelleme: 02:17, 30 Eylül 2017 Cumartesi

  • Paylaş
'Irak güçleri sınır kapılarına doğru hareket etmeyi planlıyor'
'Irak güçleri sınır kapılarına doğru hareket etmeyi planlıyor'

Irak Savunma Bakanlığı, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı sınır kapılarının Türkiye ve İran ile koordinasyonlu şekilde kontrol edileceğini belirtti.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Irak Savunma Bakanlığı, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı sınır kapılarının Türkiye ve İran ile koordinasyonlu şekilde kontrol edileceğini belirtti.

Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Irak güçleri, IKBY'nin Türkiye ve İran'a açılan sınır kapılarına doğru hareket etmeyi planlıyor." denildi.

Açıklamada ayrıca sınır kapılarının merkezi yönetimin kontrolüne geçmesinin komşu ülke (Türkiye ve İran) ve ilgili taraflarla kooridinasyonlu şekilde yapılacağı kaydedilerek, söz konusu uygulamada hiçbir gecikme olmadığı ifade edildi.



İlgili Konular IKBY ırak IKBY referandumu
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Irak Haberleri
İdlib ve Şam'daki saldırılarda 54 sivil hayatını kaybetti
İdlib ve Şam'daki saldırılarda 54 sivil hayatını kaybetti

Suriye'nin Türkiye sınırındaki İdlib iline düzenlenen hava saldırılarında ve yine Esed rejimine bağlı güçlerin başkent Şam'ın Doğu Guta bölgesini hedef alan saldırılarında toplam 54 sivil hayatını kaybetti
Irak güçleri sınır kapılarına doğru hareket etmeyi planlıyor'
'Irak güçleri sınır kapılarına doğru hareket etmeyi planlıyor'

Irak Savunma Bakanlığı, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı sınır kapılarının Türkiye ve İran ile koordinasyonlu şekilde kontrol edileceğini belirtti.
ABD Sağlık Bakanı Tom Price istifa etti
ABD Sağlık Bakanı Tom Price istifa etti

ABD Sağlık Bakanı Price'ın istifasını sunduğu ve ABD Başkanı Trump'ın istifayı kabul ettiği açıklandı
Trump Asya turuna çıkıyor
Trump Asya turuna çıkıyor

ABD Başkanı Donald Trump, 3-14 Kasım tarihlerinde Japonya, Güney Kore, Çin, Vietnam, Filipinler ve Hawaii'yi kapsayan Asya turuna çıkacak
IKBY Bağdat yönetiminden talimat almadık
IKBY: Bağdat yönetiminden talimat almadık!

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), sınır kapılarının Bağdat yönetimine teslim edilmesi konusunda talimat almadıklarını iddia etti
Birleşik Krallık'ta aşırı sağın yeni lideri Bolton oldu
Birleşik Krallık'ta aşırı sağın yeni lideri Bolton oldu

Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisinin (UKIP) genel başkanlığına Bolton seçildi
Çin'den Kuzey Kore'ye yönelik somut adım talebi
Çin'den Kuzey Kore'ye yönelik somut adım talebi

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lu Kang, "İlgili tarafların nükleer sorunun çözümüne yönelik samimi niyetlerini görmek istiyoruz" dedi
BM İnsan Hakları Konseyi'nden 'Suriye' kararı
BM İnsan Hakları Konseyi'nden 'Suriye' kararı

BM İnsan Hakları Konseyi, Esed rejiminin "sistematik" olarak sürdürdüğü insan hakları ihlallerini kınayan karar tasarısını kabul etti
Erbil'de uçuşların durdurulması kararı yürürlüğe girdi
Erbil'de uçuşların durdurulması kararı yürürlüğe girdi

Bağdat yönetimi, IKBY'nin kontrolündeki havalimanlarında uçuşların durdurulması kararının yürürlüğe girdiğini açıkladı
İsveç'te cami kundaklayan kişi tutuklandı
İsveç'te cami kundaklayan kişi tutuklandı

İsveç'te Örebro Kültür Merkezine ait camiyi kundaklayarak zarara yol açtığı gerekçesiyle gözaltına alınan 20 yaşındaki zanlı "kundaklama ve nefret suçu işlediği" gerekçesiyle tutuklandı
Irak'ta Sistani'den 'referandum' açıklaması
Irak'ta Sistani'den 'referandum' açıklaması

Irak'ta Şii dini merci Ali es-Sistani, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) düzenlediği referanduma ilişkin, "ülkenin bölünmesine yönelik girişimlerden üzüntü duyduğunu" belirtti.
BM Myanmar soruşturma misyonunun görev süresini uzattı
BM, Myanmar soruşturma misyonunun görev süresini uzattı

BM İnsan Hakları Konseyi, Arakanlı Müslümanların insan haklarına yönelik ihlallerinin ortaya çıkartılması amacıyla kurulan "uluslararası bağımsız delil tespiti soruşturma misyonu"nun görev süresini oylama yapmadan uzattı.
IKBY'deki sınır ve havalimanlarının kontrolü anayasaya uygun'
'IKBY'deki sınır ve havalimanlarının kontrolü anayasaya uygun'

Bağdat hükümeti, IKBY'deki sınır ve havalimanlarında kontrolü ele almalarının anayasaya uygun olduğunu bildirdi
Yunanistan'dan Lavrion Göçmen Kampı'nı kapatma hamlesi
Yunanistan'dan Lavrion Göçmen Kampı'nı kapatma hamlesi

Yunanistan hükümeti, başkent Atina yakınlarındaki Lavrion Göçmen Kampı'nın, kampta kalanların kurallara uymadığı gerekçesiyle kapatılabileceğini bildirdi
Katalonya referandumda ısrarlı
Katalonya, referandumda ısrarlı

Katalonya Özerk Yönetimi, Madrid'in yasa dışı ilan ettiği bağımsızlık referandumuyla ilgili seçmen sayısı ve sandık bilgilerini açıkladı
Trump Küba ile ilişkileri kesti
Trump, Küba ile ilişkileri kesti

Eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde yeniden başlatılan Küba ile ilişkiler Donald Trump yönetimi tarafından kesildi

Haberler

IKBY: Bağdat yönetiminden talimat almadık!
IKBY Bağdat yönetiminden talimat almadık

Erbil'de uçuşların durdurulması kararı yürürlüğe girdi
Erbil'de uçuşların durdurulması kararı yürürlüğe girdi

Irak'ta Sistani'den 'referandum' açıklaması
Irak'ta Sistani'den 'referandum' açıklaması

IKBY'den, Irak Parlamentosu tarafından çıkarılan kararlara ret
IKBY'den Irak Parlamentosu tarafından çıkarılan kararlara ret

'Fas Krallığı her türlü ayrılıkçı harekete karşıdır'
Fas Krallığı her türlü ayrılıkçı harekete karşıdır'

"Federal güçlerin Kerkük'e dönüşü yakında gerçekleşecek"
quot Federal güçlerin Kerkük'e dönüşü yakında gerçekleşecek quot

Katar, Erbil ve Süleymaniye'ye uçuşları askıya alıyor
Katar Erbil ve Süleymaniye'ye uçuşları askıya alıyor

İran: IKBY'deki referandum "stratejik hata"
İran IKBY'deki referandum quot stratejik hata quot






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık-Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 