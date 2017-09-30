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03:43, 30 Eylül 2017 Cumartesi
Ortadoğu
Güncelleme: 02:50, 30 Eylül 2017 Cumartesi

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İdlib ve Şam'daki saldırılarda 54 sivil hayatını kaybetti
İdlib ve Şam'daki saldırılarda 54 sivil hayatını kaybetti

Suriye'nin Türkiye sınırındaki İdlib iline düzenlenen hava saldırılarında ve yine Esed rejimine bağlı güçlerin başkent Şam'ın Doğu Guta bölgesini hedef alan saldırılarında toplam 54 sivil hayatını kaybetti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Suriye'nin Türkiye sınırındaki İdlib'de Armanaz beldesine yönelik hava saldırılarında 40 sivil hayatını kaybetti. 

İdlib'de gün boyu kuzey kesimleri ile sınır hattına yakın bölgelerde yoğunlaşan hava bombardımanları, akşam saatlerinde Armanaz beldesini hedef aldı. 

Saldırıda en az 40 sivil hayatını kaybetti, 70'i yaralandı.

Otuz evin yıkıldığı yerleşim yerinde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

19 EYLÜL'DEN BU YANA HAYATINI KAYBEDEN SİVİLLERİN SAYISI 140'I GEÇTİ 

Savaş uçakları İdlib'in güneyinde akşam saatlerine kadar 4 ilçe, 5 belde ve 15 köyü vurmuş, 20 sivil hayatını kaybetmişti. 

Son hava saldırılarıyla İdlib'de 19 Eylül'den bu yana hayatın kaybeden sivillerin sayısı 140'ı geçti.

ESED REJİMİNİN ŞAM'DAKİ SALDIRILARINDA 14 SİVİL ÖLDÜ 

Suriye'de Beşşar Esed rejimine bağlı güçlerin başkent Şam'ın Doğu Guta bölgesini hedef alan saldırılarında 14 sivil hayatını kaybetti. 

Şam'ın Doğu Guta bölgesindeki Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Merkezi yetkililerinden Muhammed Ethem, yaptığı açıklamada, rejim güçlerinin Doğu Guta bölgesinde gündüz saatlerinde başlayan saldırılarının sürdüğünü söyledi.

Ethem, bombardımanlarda Duma ilçesi, Beyt Seva, Misraba, Sakba ve Ayn Terma beldesi ile Cobar mahallesinin kara ve havadan hedef alındığını, 14 sivilin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Gündüz saatlerinde rejimin Doğu Guta'daki Beyt Seva beldesine açtığı topçu ateşinde de 6 sivil hayatını kaybetmişti.

Rejim güçleri, 5 yıldan bu yana kuşatmada tuttuğu Doğu Guta'ya saldırılarını son 1 aydır artırdı.

Esed güçlerinin insani yardımların geçişine izin vermediği Doğu Guta, Türkiye, Rusya ve İran'ın Astana toplantısında belirlediği "çatışmasızlık bölgeleri" içinde yer alıyor. 



İlgili Konular esed Suriye
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Ortadoğu Haberleri
İdlib ve Şam'daki saldırılarda 54 sivil hayatını kaybetti
İdlib ve Şam'daki saldırılarda 54 sivil hayatını kaybetti

Suriye'nin Türkiye sınırındaki İdlib iline düzenlenen hava saldırılarında ve yine Esed rejimine bağlı güçlerin başkent Şam'ın Doğu Guta bölgesini hedef alan saldırılarında toplam 54 sivil hayatını kaybetti
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