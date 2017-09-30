09:27, 30 Eylül 2017 Cumartesi

Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 30 Eylül 2017

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum İl Danışma Toplantısı'na, Büyükşehir Belediyesi Fuar Alanı ile MNG Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nin açılış törenine katılacak.



- Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde 10 Muharrem İftarı'na iştirak edecek.



(Erzurum/13.00/15.00/İstanbul/19.30)



2- Başbakan Binali Yıldırım, Hasan Gemici Spor Salonu'nda AK Parti İzmit 4. Olağan İlçe Kongresi'ne katılacak, Emex Otel'de iş dünyası ve sivil toplum kuruluşları ile buluşacak.



(Kocaeli/12.00/14.00)



3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Küçükçekmece Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde "Evrensel Aşura Matem Merasimi"ne katılacak.

(İstanbul/10.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Sema Çocuk Evi'nde Aşure Günü etkinliği ile ÖNDER Okul Aile Birliği tarafından düzenlenen "Aileli Okul İnovasyon Zirvesi'ne katılacak.

(İstanbul/14.00/15.30)

2- Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, AK Parti Saimbeyli ve Tufanbeyli İlçe kongrelerine iştirak edecek.

(Adana/10.00/13.00)

3- Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, AK Parti Kocasinan, Talas ve Melikgazi ilçe kongrelerine katılacak.

(Kayseri/12.00/15.00/17.00)

4- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti Fındıklı ve Güneysu ilçelerinin kongrelerine ve Çamlıhemşin Öğretmenevinin açılış törenine iştirak edecek.

(Rize/11.00/12.00/13.00​)

5- Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, valiliği ziyaret edecek, sivil toplum kuruluşlarıyla öğle yemeğinde bir araya gelecek, AK Parti Merkez İlçe Kongresi'ne katılacak.

(Osmaniye/11.30/12.00/14.00)

6- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, AK Parti Merkez İlçe Kongresi'ne katılacak, Demir Grup Sivasspor-Antalyaspor futbol müsabakasını izleyecek, Cem Vakfı Oruç Açma Programına iştirak edecek.

(Sivas/11.00/14.00/17.45)

7- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, AK Parti Şuhut İlçe Kongresi ile Çay Selevir Modern Basınçlı Sulama Tesisinin temel atma merasimine katılacak.

(Afyonkarahisar/11.00/14.00)

8- Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, şehit Yahya Acar'ın cenaze namazına iştirak edecek.

(Samsun/12.32)

9- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, partisinin Fındıklı İlçe Kongresi'ne katılacak, Çamlıhemşin Öğretmenevinin açılışını yapacak.

(Rize/11.00/12.00)

10- AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, partisinin Karasu İlçe Kongresi'ne katılacak.

(Sakarya/11.30)

11- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Kale ve Battalgazi kongrelerine katılacak, Payitaht Kreş Gündüz Bakım Evi'ni ziyaret edecek, Şehir ve Medeniyet Kitap Kafe Projesi'nin açılışını yapacak katılacak.

(Malatya/10.00-16.30)

EKONOMİ

1- Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Teknik Makine Sanatkarları Odası Binası temel atma törenine, Araştırma Enstitüsü Binası açılışına, Gıda Tarım ve Hayvancılık Çalıştayına, Dulkadiroğlu Belediyesi Kamu Külliyesi temel atma töreni ve Onikişubat Belediyesi Sosyal Tesisi açılışına iştirak edecek.

(Kahramanmaraş/09.40-16.30)

2- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci Kale Ak Parti İlçe Kongresi'ne, Şehit Polis Oğuzhan Günaydın'ın mevlidine ve bazı açılış törenlerine katılacak.

(Malatya/10.00-16.30)

3- Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, AK Parti Tarsus ve Toroslar ilçe teşkilatlarının olağan kongreleri ile Mersin Üniversitesi Göz Bankası açılış törenine iştirak edecek.

(Mersin/11.00-16.00)

4- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Caferilik İnancını Tanıtma Araştırma ve Eğitim Derneği tarafından Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe katılacak.

(İstanbul/10:00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki referandum sonuçları ve yansımaları izleniyor.

(Erbil)

2- Myanmar'ın Arakan eyaletinde Müslümanlara yönelik şiddet olayları takip ediliyor.

(Myanmar)

3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler izleniyor.

(Şam/İdlib/Hama/Humus/Haseke)

KÜLTÜR SANAT

1- Uluslararası Kültür ve Sanat Derneği tarafından düzenlenen "15 Temmuz Şehidi Mustafa Cambaz Fotoğraf Sergisi" Dolmabahçe Sanat Galerisi'nde açılacak.

(İstanbul/18.00)

2- Türkiye’nin ilk Uluslararası Hip Hop Kültürü buluşması "Free Flow Festival", İstanbul KüçükÇiftlik Park'ta yapılacak.

(İstanbul 14.00)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen "Cami, Şehir ve Medeniyet" temasının işleneceği "Camiler ve Din Görevlileri Haftası"nın açılışını yapacak.

(Ankara/10.30)

SPOR

1- Süper Lig'de 7. haftada Demir Grup Sivasspor-Antalyaspor, Osmanlıspor-Kasımpaşa, Kayserispor-Bursaspor ve Galatasaray-Kardemir Karabükspor maçları yapılacak.

(Sivas/Ankara/14.00/Kayseri/16.30/İstanbul/19.30)

2- Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası yarı finalinde A Milli Takım, Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.

(Bakü/19.30)

3- TFF 1. Lig'in 7. haftasında İstanbulspor-Adana Demirspor, Denizlispor-Gazişehir Gaziantep, Gaziantepspor-MKE Ankaragücü ve Eskişehirspor-Grandmedical Manisaspor karşılaşmaları oynanacak.

(İstanbul/Denizli/13.00/Gaziantep/15.30/Eskişehir/18.00)

4- Beşiktaş Mogaz, VELUX EHF Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Rus ekibi Chekhovskie Medvedi ile deplasmanda karşılaşacak.

(Chekhov/16.00)

5- Hentbol Erkekler Süper Lig'de 4. hafta maçları oynanacak.