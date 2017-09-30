ABD, IKBY'deki tek taraflı referandumu tanımıyor

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Irak Kürt Bölgesel Yönetiminin (IKBY) gayrimeşru referandumuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.
Ülkesinin Irak Kürt Bölgesel Yönetiminin tek taraflı referandumunu tanımadığını vurgulayan Tillerson, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Oylama ile sonuçlar meşruiyetten yoksundur; biz birleşik, federal, demokratik ve müreffeh bir Irak'ı destekliyoruz. Bu tek taraflı adımın muhtemel negatif sonuçlarından dolayı endişeliyiz. Oylamadan önce hem IKBY'yi hem Bağdat merkezi hükümetini daha verimli bir çerçeve konusunda ikna etmek üzere çalıştık."
Açıklamada bu çabaların IKBY'deki Kürtlerin istikrar ve iyiliğini de gözeterek ortaya konulduğu ancak sonrasında tek taraflı olarak yapılan referandumun yanlış sonuçlara neden olduğu kaydedildi.
Açıklamasında Tillerson, "Tüm tarafları sakin olmaya ve karşılıklı tehditleri sona erdirmeye davet ediyoruz. Iraklı Kürt yetkilileri merkezi hükümetin anayasal olarak belirlenmiş rolüne saygı duymaya çağırıyoruz. Merkezi yönetimi de tehditleri ve muhtemel güç kullanımı imasını terk etmeye çağırıyoruz. ABD, Irak'ın komşuları da dahil tüm tarafları tek yanlı eylemlerden ve güç kullanımından uzak durmaya davet ediyor." ifadelerini kullandı.
DEAŞ'la mücadelenin henüz bitmediğini hatırlatan Tillerson, Irak'taki güçlerin DEAŞ'la mücadeleye odaklanması gerektiğini vurguladı. Açıklamasının sonunda Tillerson, tüm tarafları yapıcı şekilde Irak'ın geleceğini önceleyen bir diyaloğa çağırdı.
25 Eylül'de IKBY'nin yaptığı gayrimeşru referanduma başta Türkiye olmak üzere birçok komşu ülkeden tepki gelmiş, ABD yönetimi de söz konusu referanduma karşı olduğunu açıklamıştı.
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