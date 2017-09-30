09:46, 30 Eylül 2017 Cumartesi

Ağrı'daki operasyonda 2 asker ve 2 güvenlik korucusu şehit





Ağrı Valisi Süleyman Elban, kentin Doğubayazıt ilçesinde PKK'ya yönelik operasyonda, 2 askeri personel ve 2 güvenlik korucusu şehit oldu, 8 güvenlik görevlisi de yaralandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Ağrı Valisi Süleyman Elban, yaptığı açıklamada, 25 Eylül'de Doğubayazıt ilçesi Yaygınyurt köyü civarında PKK'lılar tarafından minibüse ateş açılması sonucu 3 Afgan göçmenin ölmesi, biri ağır 7 kişinin yaralanmasının ardından İl Jandarma Komutanlığınca operasyon başlatıldığını anımsattı. Operasyonda, Güngören köyü mevkisinde teröristlerle sıcak temas sağlandığını ifade eden Elban, "Doğubayazıt ilçesi Güngören köyü mevkisinde PKK'lı teröristlere yönelik düzenlenen operasyonda 2 askeri personel ve 2 güvenlik korucusu şehit oldu, 8 güvenlik görevlisi yaralandı." dedi. Elban, Doğubayazıt Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığını, operasyonda çok sayıda mühimmatın ele geçirildiğini kaydetti. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise Doğubayazıt ilçesi Güngören köyü kırsalındaki operasyonda 10 PKK üyesinin ölü ele geçirildiği, bölgede tespit edilen ve silah deposu olduğu değerlendirilen alanda 2 biksi, 1 zagros keskin nişancı tüfeği, 1 roketatar, 50 kalaşnikof piyade tüfeği bulunduğu bildirilmişti. Bölgedeki operasyonun devam ettiği belirtildi.

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