09:55, 30 Eylül 2017 Cumartesi

Macron, ünlü internet şirketlerinin vergilendirilmesinde kararlı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Oyunun kurallarına uymayan internet devleri ile ilgili daha etkili düzenlemeler istiyoruz." dedi.

Macron, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin liderlerinin katılımıyla, dijitalleşme ve teknolojik gelişimin, güvenlik, devlet, sanayi, toplum ve ekonomiye etkilerini görüşmek üzere Estonya'nın başkenti Tallinn'de düzenlenen "Tallinn Dijital Zirvesi"nde basın toplantısı yaptı.

Uluslararası internet şirketlerinin AB üyesi ülkelerde elde ettikleri gelir üzerinden vergilendirilmesi gerektiğine işaret eden Macron, "Oyunun kurallarına uymayan internet devleri ile ilgili daha etkili düzenlemeler istiyoruz." dedi.

AB Komisyonu'nun bu konuda yaptığı çalışmayı desteklediklerini belirten Macron, ancak bu konuda daha ileri düzenlemelere gidilmesi gerektiğini söyledi.

Google, Apple, Facebook ve Amazon gibi şirketler Avrupa kamuoyunda, gelirlerini elde ettikleri ülkede değil de daha düşük vergi ödeyebildikleri ülkede beyan ettikleri için eleştiriliyor.

KATALONYA

İspanya'da Katalonya Özerk Yönetimi'nin, merkezi hükümetin yasa dışı ilan ettiği 1 Ekim'deki bağımsızlık referandumunu gerçekleştirme kararı konusunda ise Macron, bir üye devletin diğer üye devlete vereceği bir ders olmadığını söyledi.

Macron, "Mariano Rajoy'un (İspanya Başbakanı) bütün İspanya'nın çıkarını savunma kararlılığına güveniyorum." dedi.