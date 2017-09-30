Meclis yeni yasama yılına yarın başlıyor

Bakan Fakıbaba: İsrail'e domates tohumu ihraç ediyoruz

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba: "Yanlış anlaşılan ve vatandaşın kafasında yer eden bazı şeyler var; 'biz tarımda domates tohumunu bile İsrail'den alıyoruz...' Zaman zaman alabiliriz ama biz İsrail'e domates tohumu ihraç ediyoruz" dedi