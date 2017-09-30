Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
14:19, 30 Eylül 2017 Cumartesi
Politika
09:58, 30 Eylül 2017 Cumartesi

  • Paylaş
Meclis yeni yasama yılına yarın başlıyor
Meclis yeni yasama yılına yarın başlıyor

Bu yıl 27 Temmuz'da tatile giren TBMM, yoğun gündemle çalışacağı 26. Dönem 3. Yasama Yılı'na yarın başlayacak

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

TBMM, 26. Dönem 3. Yasama Yılı'na yarın başlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yasama yılı açış konuşmasını yapacak.

Bu yıl 27 Temmuz'da tatile giren Meclis, yoğun gündemle çalışacağı 26. Dönem 3. Yasama Yılı'na yarın başlayacak. TBMM, Meclis İçtüzüğü uyarınca yarın saat 14.00'de toplanacak.

Meclis'in 26. Dönem 3. Yasama Yılı açılış programı yarın saat 13.00'te TBMM Atatürk Anıtı'nda düzenlenecek törenle başlayacak. Başkanlık Divanı üyeleri ve milletvekillerince, Atatürk Anıtına çelenk konularak saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı okunacak.

TBMM Genel Kurulu, saat 14.00'de Meclis Başkanı İsmail Kahraman başkanlığında toplanacak. Kahraman, birleşimi açmasının ardından sunuş konuşması yapacak, ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Genel Kurula davet edecek.

İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra Erdoğan, yasama yılı açış konuşmasını yapacak.

Meclis'in yasama yılı açılış programı kapsamında, saat 19.00'da TBMM Tören Salonu'nda resepsiyon gerçekleştirilecek.



İlgili Konular 26. Dönem 3. Yasama Yılı TBMM TBMM
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Politika Haberleri
Saldırı hazırlığındaki PKK'lılara hava harekatı
Saldırı hazırlığındaki PKK'lılara hava harekatı

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde, üs bölgelerine silahlı saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen PKK mensuplarına ait silah mevzisi, mağara ve sığınaklar hava harekatıyla kullanılamaz hale getirildi
Mali'deki FETÖ okullarını Türkiye Maarif Vakfı devraldı
Mali'deki FETÖ okullarını Türkiye Maarif Vakfı devraldı

Türkiye Maarif Vakfı, Mali'deki FETÖ okullarını devraldı. Vakıf yöneticileri ve TBMM heyeti, Malili yetkililere, FETÖ'nün amaçları, ülkeleri ele geçirme stratejileri, para kaynakları hakkında bilgi verdi.
Meteoroloji'den 3 il için kuvvetli sağanak uyarısı
Meteoroloji'den 3 il için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da çok kuvvetli ve şiddetli sağanak beklendiği bildirildi
Konutta vergi düzenlemesinin süresi bugün doluyor
Konutta vergi düzenlemesinin süresi bugün doluyor

Gayrimenkul sektöründe 8 Eylül 2016'da başlayan ve 150 metrekarenin üzerindeki konutlar için yüzde 18 olan KDV oranının yüzde 8'e düşürülmesi uygulaması bugün itibarıyla sona eriyor
Adil Öksüz'ü serbest bırakanlar ilk kez hakim karşısına çıkıyor
Adil Öksüz'ü serbest bırakanlar ilk kez hakim karşısına çıkıyor

FETÖ'nün sözde "Hava Kuvvetleri Komutanlığı imamı" olduğu belirlenen ve darbe girişiminin kilit isimlerinden firari Adil Öksüz'ün serbest bırakan 28 kişinin yargılanmasına 2 Ekim Pazartesi günü başlanacak
Bakan Fakıbaba İsrail'e domates tohumu ihraç ediyoruz
Bakan Fakıbaba: İsrail'e domates tohumu ihraç ediyoruz

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba: "Yanlış anlaşılan ve vatandaşın kafasında yer eden bazı şeyler var; 'biz tarımda domates tohumunu bile İsrail'den alıyoruz...' Zaman zaman alabiliriz ama biz İsrail'e domates tohumu ihraç ediyoruz" dedi
AK Parti'den teşkilatlara 'sahte yetki belgesi' uyarısı
AK Parti'den teşkilatlara 'sahte yetki belgesi' uyarısı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, 81 il başkanlığına "dolandırıcılık ve sahtekarlık olayları" başlıklı bir uyarı yazısı gönderdi
Meclis yeni yasama yılına yarın başlıyor
Meclis yeni yasama yılına yarın başlıyor

Bu yıl 27 Temmuz'da tatile giren TBMM, yoğun gündemle çalışacağı 26. Dönem 3. Yasama Yılı'na yarın başlayacak
Ağrı'daki operasyonda 2 asker ve 2 güvenlik korucusu şehit
Ağrı'daki operasyonda 2 asker ve 2 güvenlik korucusu şehit

Ağrı Valisi Süleyman Elban, kentin Doğubayazıt ilçesinde PKK'ya yönelik operasyonda, 2 askeri personel ve 2 güvenlik korucusu şehit oldu, 8 güvenlik görevlisi de yaralandı
İstanbul'da 5 bin polisle quot Yeditepe Huzur quot uygulaması
İstanbul'da 5 bin polisle "Yeditepe Huzur" uygulaması

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından, 39 ilçe ve 200 noktada, 5 bin polisin katılımıyla "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması yapılıyor
Eski Burdur Valisi Hasan Kürklü'ye FETÖ'den gözaltı
Eski Burdur Valisi Hasan Kürklü'ye FETÖ'den gözaltı

Hasan Kürklü'nün, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi
quot Özgecan Aslan davası quot sanığına yeniden ceza
"Özgecan Aslan davası" sanığına yeniden ceza

Özgecan Aslan'ın öldürülmesine ilişkin davada hapis cezası onanan Fatih Gökçe, hakkında verilen 24 yıl hapis cezası kararının Yargıtay tarafından bozulması üzerine yeniden ceza verildi
Antalya'da orta şiddette deprem
Antalya'da orta şiddette deprem

Antalya'nın Kepez ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Kuzey Irak ve Şırnak'taki hava harekatlarında 9 PKK'lı yok edildi
Kuzey Irak ve Şırnak'taki hava harekatlarında 9 PKK'lı yok edildi

TSK tarafından bugün Irak'ın kuzeyinde ve Şırnak kırsalında gerçekleştirilen hava harekatları sonucunda, 9 PKK mensubu etkisiz hale getirildi
Silopi-Habur bölgesindeki tatbikatta 12'inci gün
Silopi-Habur bölgesindeki tatbikatta 12'inci gün

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı yakınlarında 18 Eylül'de başlatılan tatbikat, Iraklı askerlerin katılımıyla müşterek devam ediyor
İBB'den 'metrobüs durağı' açıklaması
İBB'den 'metrobüs durağı' açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, "İncirli Metrobüs İstasyonu 1 Ekim Pazar 00.00'dan 19.00'a kadar bakım-onarım çalışması nedeniyle kapalı olacaktır" duyurusunda bulundu

Haberler

Torba yasa tasarısı Meclis'e sunuldu
Torba yasa tasarısı Meclis'e sunuldu

Meclis'te yeni yasama yılı başlıyor
Meclis'te yeni yasama yılı başlıyor

Irak ve Suriye tezkeresi Meclis'te kabul edildi... İşte detaylar
Irak ve Suriye tezkeresi Meclis'te kabul edildi İşte detaylar

Meclis İçtüzük değişikliği Resmi Gazete'de
Meclis İçtüzük değişikliği Resmi Gazete'de

Meclis Başkanı Kahraman'dan 'makam aracı' açıklaması
Meclis Başkanı Kahraman'dan 'makam aracı' açıklaması

İçtüzük değişikliği TBMM'de kabul edildi
İçtüzük değişikliği TBMM'de kabul edildi

Meclis tatile giriyor
Meclis tatile giriyor

TBMM İçtüzük teklifinin 2. bölümünde yer alan 5 madde kabul edildi
TBMM İçtüzük teklifinin 2 bölümünde yer alan 5 madde kabul






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık-Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 