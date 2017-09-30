Çin'de orta şiddette deprem

Dünyada yaşlı nüfusu en fazla olan ülke belli oldu

Dünya nüfusu, gelişmiş ülkelerde daha da fazla olmak üzere gittikçe yaşlanıyor. Japonya, yüzde 33'lük 60 yaş ve üstü nüfus oranıyla, dünyada yaşlı nüfusunda ilk sırada.