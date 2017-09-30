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14:20, 30 Eylül 2017 Cumartesi
Ortadoğu
Güncelleme: 10:43, 30 Eylül 2017 Cumartesi

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Libya'daki şiddet olaylarında 26 kişi öldü
Libya'daki şiddet olaylarında 26 kişi öldü
Foto: Arşiv

Libya'nın Sabrata şehrinde devam eden şiddet olaylarında şu ana kadar 26 kişi hayatını kaybetti, 170 kişi de yaralandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Libya'nın Sabrata kentinde 17 Eylül'den bu yana devam eden şiddet olaylarında 26 kişinin hayatını kaybettiği, 170 kişinin yaralandığı bildirildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından bölgeye gönderilen sağlık ekibinin başkanı Serrac Recep es-Suri, sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Sabrata'da çatışmaların başladığı 17 Eylül'den bu yana 26 kişinin hayatını kaybettiğini, 170 kişinin yaralandığını duyurdu.

Bakanlık tarafından gönderilen ekibin yaralıların acil sağlık ihtiyaçlarını karşıladığını belirten Suri, yaralıların hastanelere nakledilmesi için çalıştıklarını kaydetti. 

Sabrata'da Ulusal Mutabakat Hükümetine (UMH) bağlı "Terör örgütü DEAŞ'la Mücadele Operasyonlar Birimine" ait bir kontrol noktasında "dur" ihtarına uymayan sürücünün kullandığı araca ateş açılması sonucu operasyon birimi ile silahlı gruplar arasında çatışmalar başlamıştı.

Daha sonra ölenlerin kentteki Askeri Konseye bağlı silahlı bir birlikten olduğu anlaşılmış, taraflar arasında 5 gün devam eden çatışmaların 22 Eylül'de durdurulması için anlaşma sağlanmıştı.

Sabrata Belediye Meclisinden yapılan açıklamada, Zuvara, Zintan, Zaviye ve Mısrata kentinden temsilcilerin krize müdahale amacıyla toplandığı belirtilmiş, uzlaşı heyetlerinin kentte ateşkesin sağlanması konusunda anlaşmaya vardığı duyurulmuştu.

UMH'ye bağlı Savunma Bakanlığı da kentte çatışan taraflara ateşkes çağrısında bulunmuştu. 

Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonunun (UNSMIL) açıklamasında, Sabrata'daki şiddet olaylarından endişe duyulduğu belirtilerek, uluslararası insan hakları hukuku gereği çatışmaların derhal durdurulması ve sivillerin korunması çağrısı yapılmıştı.



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