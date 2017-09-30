Güncelleme: 10:57, 30 Eylül 2017 Cumartesi

Bakan Fakıbaba: İsrail'e domates tohumu ihraç ediyoruz

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba İsrail'le yapılan domates tohumu ticaretine ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Fakıbaba, "Yanlış anlaşılan ve vatandaşın kafasında yer eden bazı şeyler var; 'biz tarımda domates tohumunu bile İsrail'den alıyoruz...' Zaman zaman alabiliriz ama biz İsrail'e domates tohumu ihraç ediyoruz. Bunun özellikle bilinmesini istiyorum" dedi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "Halk, gıda güvenliği olan tüketim istiyor. Bu bağlamda halkın isteğine ayak uydurmak zorundayız. İnanıyorum ki kısa sürede organik gübre ve organik tarım Türkiye'de önemli bir yer tutacaktır." dedi.

Fakıbaba, yaptığı açıklamada, organik gübre ile ilgili bakanlığın ciddi çalışmaları bulunduğunu söyledi.

Organik gübre kullanımının artırılması amacıyla çiftçilerin ve üreticilerin teşvik edilip desteklendiğini aktaran Fakıbaba, toplumun organik ve doğal ürünler konusunda bilinçlendiğini dile getirdi.

"Kimyasal gübre, toprağa ve yer altı su kaynaklarına zarar veriyor. Organik gübre kullanımıyla bunun önüne geçilebilir." diyen Fakıbaba, şöyle devam etti:

"Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı olarak organik gübre üreten arkadaşlarımızı destekliyoruz. Kendimiz de üretiyoruz. TİGEM çiftliklerinde üretimimiz var. Çok kısa sürede organik gübre üretiminin çok daha fazla artacağını düşünüyorum. Halk, gıda güvenliği olan tüketim istiyor. Bu bağlamda halkın isteğine ayak uydurmak zorundayız. İnanıyorum ki kısa sürede organik gübre ve organik tarım Türkiye'de önemli bir yer tutacaktır.