Katalonya'da gerginlik giderek artıyor

İspanya'nın doğusundaki Katalonya özerk yönetiminde referandum için belirlenen 1 Ekim'e saatler kala, oy kullanma yeri olarak açıklanan okulların kapatılmasını önlemeye çalışan bağımsızlık yanlısı gruplar, yanlarına çocuklarını da alarak okullarda sabahladı.
Bölge genelinde 60 bin gönüllünün oy kullanılacak okulların kapatılmaması için eylem başlattığı, okullara girmek için de kültürel aktiviteler organize ettiği bildirildi.
Katalonya yerel polisi Mossos d'Esquadra'nın ise kamu düzenini riske atmamak için ailelerin birkaç okulda içeriye girmesine izin verdiği belirtildi.
Öte yandan Katalonya Adalet Yüksek Mahkemesinin (TSJC) verdiği talimata göre, Mossos d' Esquadra'nın 1 Ekim sabah 06.00'a kadar kamuya ait tüm binaları kapatması gerektiği aktarıldı.
Katalonya yerel hükümetinin, internet üzerinden oy kullandırma girişimi ise jandarmanın müdahalesiyle engellendi.
Haberleşme Teknolojisi ve Telekomünikasyon Merkezi (CTTI) ve Katalonya Haberleşme Güvenlik Merkezinin (Cesicat) binalarına giden jandarma, "evet" adıyla internette oluşturulan oy kullanma sitelerinin kapatılmasıyla ilgili TSJC'nin kararını yetkililere iletti.
Başta Barselona olmak üzere Katalonya genelinde kamu binaları ve okulların önünde güvenlik önlemleri artırılırken, Barselona'da İspanya hükümetini temsil eden valilik binasının önü çok sayıda polis aracı ve demir parmaklıklarla güvenlik koridoruna alındı.
Katalonya özerk yönetim hükümeti Başkanı Carles Puigdemont, Barselona'da düzenlenen son mitinginde yaptığı konuşmada, "Baskılara, korkutmalara, yalanlara, tehditlere ve bizim buraya kadar gelmemizi engellemeye çalışan otoriter devlete karşı kazandık. Artık buradayız ve geri dönmemek üzere geldik. Pazar günü, tarihi değiştirmeye hazır şekilde sokağa çıkacağız. Pazar, pazartesi ve tüm hafta gelecekle randevumuz var. Çünkü kararlı bir adımla yürümeye başlayacağız. Bir süreçten çıkıp, ileri doğru gitmeye başlayacağız." ifadelerini kullandı.
Katalonya Başkan Yardımcısı Oriol Junqueras da "Katalanlar artık korkuyu yendi. Bundan sonrası özgürlük yolu. Ulus olarak hiç şüphe yok ki çok fazla yenilginin ve zorluğun bir meyvesiyiz. Ama hepimiz ikna olduk ki bundan sonra tüm zaferlerin sesiyiz." şeklinde konuştu.
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