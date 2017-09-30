Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
14:19, 30 Eylül 2017 Cumartesi
Asya
Güncelleme: 11:29, 30 Eylül 2017 Cumartesi

  • Paylaş
'Myanmar hükümeti acilen harekete geçmeli'
'Myanmar hükümeti acilen harekete geçmeli'

Brookings Enstitüsü Uzmanı Kuok, "Myanmar hükümeti Arakanlı Müslümanların maruz kaldığı zulmü durdurmak için acilen harekete geçmeli" dedi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Brookings Enstitüsünün Myanmar alanında araştırma yapan uzmanı ve Cambrigde Üniversitesi Kıdemli Araştırmacısı Dr. Lynn Kuok, Myanmar hükümetinin acil şekilde Arakanlı Müslümanlara yönelik zulme son vermesi gerektiğini söyledi. 

Kuok, Arakanlı Müslümanların durumuna ilişkin gelişmeleri değerlendirdi.

"Etnik temizlik" teriminin esasen yasal bir tanımı olmadığını hatırlatan Kuok, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeid Raad el Hüseyin'in Arakanlı Müslümanların güvenlik güçleri tarafından maruz kaldığı baskıyı, "Durum, etnik temizliğe ilişkin bir ders kitabı örneği gibi görünüyor." olarak tanımlamasının yasal boşluğu doldurmak için gerekli olduğunu belirtti. 

Kuok, BM ve bazı uluslararası insan hakları kuruluşlarının yayımladığı belgelerde, yaklaşık 400 bin Arakanlı Müslümanın Bangladeş'e kaçtığını, bu kişilerin anlattıklarıyla yargısız infaz, işkence, tecavüz, kundaklama gibi geniş çapta zulmün gerçekleştiğini görmenin mümkün olduğunu ifade etti.

Devletin kendi vatandaşını korumaması durumunda "uluslararası topluma sorumluluk doğduğunu" vurgulayan Kuok, "Arakanlı Müslümanların yaşadığı zulme uluslararası toplumun müdahale etmesi gerekiyor. Bu BM'nin önderliğinde diplomatik, insani ve barışçıl yollarla olabilir. Ancak sorun diplomatik yollarla çözülemezse, BM Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) taşınması gerekiyor." diye konuştu.

"SUU Çİİ GÜVENLİK GÜÇLERİNİ DESTEKLEDİĞİ İÇİN SUSUYOR OLABİLİR"

Kuok, Nobel Barış Ödüllü Myanmar Dışişleri Bakanı ve Devlet Başkanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Aung San Suu Çii'nin neden güvenlik güçlerinin faaliyetlerini kınamadığını tam olarak bilmenin mümkün olmadığını söyledi. "İnsanoğlunun aklından geçeni sadece şeytan bilir." diyen Kuok, Su Çii'nin durum karşısındaki sessizliğine ilişkin farklı görüşler olduğunu aktardı. 

Uzman Kuok, "Suu Çii, güvenlik güçlerinin görüş ve faaliyetlerine sempati duyduğu ve desteklediği için sessiz kalmış olabilir." görüşünü savundu.

Bir başka görüşe göre Suu Çii'nin güvenlik güçlerini kınaması halinde "durumla baş etmek için gerçek güç ve yetkiye" sahip olmadığının ortaya çıkacağını belirten Kuok, "Myanmar'da ordu hala içişleri, sınır ve güvenlik bakanlıklarını kontrol ediyor." diye konuştu. 

"SUU Çİİ SADECE SESSİZ KALMIYOR, İNKAR EDİYOR"

Öte yandan Suu Çii'nin Arakanlı Müslümanların yaşadıkları karşısında sadece sessiz kalmadığına dikkati çeken Kuok, "Suu Çii sadece güvenlik güçlerini kınamaktan kaçınmakla kalmadı. Aynı zamanda Arakanlı Müslümanların maruz kaldığı tecavüz ve benzer tacizleri şiddetli şekilde inkar etti. Suu Çii hükümeti Arakanlı Müslümanları kendi ev ve köylerini yakmakla suçladı." eleştirisinde bulundu.

Kuok, Suu Çii'nin Arakan eyaletinde herkesin ayrımcılığa maruz kalmadan eğitim ve sağlık hizmetine erişimi olduğu iddiasının da gerçeği yansıtmadığını belirtti.

"MYANMAR HÜKÜMETİ ACİLEN AREKETE GEÇMELİ"

Kuok, "Myanmar hükümeti Arakanlı Müslümanların maruz kaldığı zulmü durdurmak için acilen harekete geçmeli." vurgusunu yaptı. 

Hükümetin kaçan Arakanlıların Myanmar'a geri dönmesi için imkan sağlaması gerektiğini dile getiren Kuok, uluslararası gözlemcilere ilişkin engelleri de kaldırması gerektiğine dikkati çekti. 

Kuok, "Vatandaşlık olmadan ve hakları konusunda belirsizlik sürmeye devam ettikçe Arakanlı Müslümanlar korkunç ayrımcılık ve zulme maruz kalmaya devam edecek." uyarısını yaptı.



İlgili Konular myanmar arakan
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Asya Haberleri
ABD Küba'daki diplomat sayısını azaltıyor
ABD, Küba'daki diplomat sayısını azaltıyor

ABD Dışişleri Bakanlığı, Havana Büyükelçiliğinde görev yapan çalışanlarının yarısından fazlasını geri çekme kararı aldı
IKBY'den Irak ile BM'ye 'uçuş yasağını kaldırma' çağrısı
IKBY'den Irak ile BM'ye 'uçuş yasağını kaldırma' çağrısı

IKBY yönetimi, Irak hükümeti ile BM'ye "Erbil ve Süleymaniye havalimanlarındaki uçuş yasağının kaldırılması" çağrısı yaptı
BM'den Yemen için heyet kararı
BM'den Yemen için heyet kararı

BM İnsan Hakları Konseyi, Yemen'deki insan hakları ihlallerini izlemek ve raporlamak üzere "tanınmış uluslararası ve bölgesel uzmanlardan" oluşan heyet kurulmasını kararlaştırdı
Dünyada yaşlı nüfusu en fazla olan ülke belli oldu
Dünyada yaşlı nüfusu en fazla olan ülke belli oldu

Dünya nüfusu, gelişmiş ülkelerde daha da fazla olmak üzere gittikçe yaşlanıyor. Japonya, yüzde 33'lük 60 yaş ve üstü nüfus oranıyla, dünyada yaşlı nüfusunda ilk sırada.
Chicago'da Porto Riko protestosu
Chicago'da Porto Riko protestosu

Maria Kasırgası nedeniyle binlerce insanın elektriksiz, susuz ve iletişimsiz kaldığı Porto Riko'ya gerekli yardımların yapılmaması ABD'nin Chicago kentinde protesto edildi
Myanmar hükümeti acilen harekete geçmeli'
'Myanmar hükümeti acilen harekete geçmeli'

Brookings Enstitüsü Uzmanı Kuok, "Myanmar hükümeti Arakanlı Müslümanların maruz kaldığı zulmü durdurmak için acilen harekete geçmeli" dedi
Katalonya'da gerginlik giderek artıyor
Katalonya'da gerginlik giderek artıyor

İspanya'nın doğusundaki Katalonya özerk yönetiminde yasa dışı olmasına rağmen 1 Ekim'de gerçekleştirilmek istenen bağımsızlık referandumuyla ilgili gerginlik giderek artmaya başladı
Libya'daki şiddet olaylarında 26 kişi öldü
Libya'daki şiddet olaylarında 26 kişi öldü

Libya'nın Sabrata şehrinde devam eden şiddet olaylarında şu ana kadar 26 kişi hayatını kaybetti, 170 kişi de yaralandı
Çin'de orta şiddette deprem
Çin'de orta şiddette deprem

Çin'in Sıçuan eyaletinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Macron ünlü internet şirketlerinin vergilendirilmesinde kararlı
Macron, ünlü internet şirketlerinin vergilendirilmesinde kararlı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, "Oyunun kurallarına uymayan internet devleri ile ilgili daha etkili düzenlemeler istiyoruz" dedi
ABD IKBY'deki tek taraflı referandumu tanımıyor
ABD, IKBY'deki tek taraflı referandumu tanımıyor

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, ülkesinin Irak Kürt Bölgesel Yönetiminin "tek taraflı referandumunu tanımadığını" açıkladı
İdlib ve Şam'daki saldırılarda 54 sivil hayatını kaybetti
İdlib ve Şam'daki saldırılarda 54 sivil hayatını kaybetti

Suriye'nin Türkiye sınırındaki İdlib iline düzenlenen hava saldırılarında ve yine Esed rejimine bağlı güçlerin başkent Şam'ın Doğu Guta bölgesini hedef alan saldırılarında toplam 54 sivil hayatını kaybetti
Irak güçleri sınır kapılarına doğru hareket etmeyi planlıyor'
'Irak güçleri sınır kapılarına doğru hareket etmeyi planlıyor'

Irak Savunma Bakanlığı, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı sınır kapılarının Türkiye ve İran ile koordinasyonlu şekilde kontrol edileceğini belirtti.
ABD Sağlık Bakanı Tom Price istifa etti
ABD Sağlık Bakanı Tom Price istifa etti

ABD Sağlık Bakanı Price'ın istifasını sunduğu ve ABD Başkanı Trump'ın istifayı kabul ettiği açıklandı
Trump Asya turuna çıkıyor
Trump Asya turuna çıkıyor

ABD Başkanı Donald Trump, 3-14 Kasım tarihlerinde Japonya, Güney Kore, Çin, Vietnam, Filipinler ve Hawaii'yi kapsayan Asya turuna çıkacak
IKBY Bağdat yönetiminden talimat almadık
IKBY: Bağdat yönetiminden talimat almadık!

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), sınır kapılarının Bağdat yönetimine teslim edilmesi konusunda talimat almadıklarını iddia etti

Haberler

İsrail'in Myanmar'a şaibeli silah satışı yargıya taşındı
İsrail'in Myanmar'a şaibeli silah satışı yargıya taşındı

Myanmar, BM'nin Arakan'a ziyaretini iptal etti
Myanmar BM'nin Arakan'a ziyaretini iptal etti

Uluslararası 18 yardım kuruluşundan Myanmar'a çağrı
Uluslararası 18 yardım kuruluşundan Myanmar'a çağrı

BMGK, Arakan'ı bu kez açık oturumda görüşecek
BMGK Arakan'ı bu kez açık oturumda görüşecek

'Myanmar'da yaşanan şiddeti açıklayacak kelime yok'
Myanmar'da yaşanan şiddeti açıklayacak kelime yok'

BM'den Arakan için kritik uyarı
BM'den Arakan için kritik uyarı

Arakan bir aydır yanıyor
Arakan bir aydır yanıyor

Arakanlı Müslümanların mücadelesi sürüyor
Arakanlı Müslümanların mücadelesi sürüyor






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık-Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 