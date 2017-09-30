Adil Öksüz'ü serbest bırakanlar ilk kez hakim karşısına çıkıyor

FETÖ'nün sözde "Hava Kuvvetleri Komutanlığı imamı" olduğu belirlenen firari Adil Öksüz'ün serbest bırakılmasıyla ilgili 13'ü asker, 14'ü Emniyet Genel Müdürlüğü personeli ve biri eski Başbakanlık müşaviri 28 sanık, 2 Ekim'de ilk kez hakim karşısına çıkacak.
Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek duruşma Ankara Adliyesinde yapılacak.
İddianamede, darbe girişiminin ardından FETÖ'nün sözde "Hava Kuvvetleri Komutanlığı imamı" Öksüz yakalandıktan sonra düzenlenen tutanakların zamanında adliyeye gönderilmediği, üzerinde ele geçirilen suç delili niteliğindeki eşyaların gerekli incelemeler yaptırılmadan Öksüz'e teslim edildiği ve Ankara Batı Adliyesine ulaştırılan soruşturma evrakının eksik olduğu belirtiliyor.
Öksüz'ün korunmasına yönelik kamu görevlileri hakkında da soruşturma başlatıldığı kaydedilen iddianamede, FETÖ'nün faaliyetleri ve özellikle 15 Temmuz 2016'da kalkıştığı darbe girişimiyle silahlı terör örgütü olduğunun kanıtlandığı ifade ediliyor.
İddianamede, eski Başbakanlık Müşaviri Ali İhsan Sarıkoca'nın yanı sıra Osman Gök, Zeki Çınkır, Kenan Gülbay, Murat Bayrak, Serter Koçak, Hüsrev Arslan, Murat Bozdoğan, Erkan Külah, Abdulsamet Gürler, Ahmet Camgöz, Erol Özdemir, İlyas Kaytancı, İsmail Uçar, Semih Kaman, Serkan Çoraplı, Yusuf Gül, Erhan Cihangir, Ömer Doğan, Gökhan Yücel, Mehmet Akbaş, Alp Aslan, Hakan Kutlu, Kadir Yılmaz, Yakup Altundağ, Mehmet Gökcehan Temel, Mustafa Kalkan ve Bilge Kağan Aksoy "şüpheli" olarak yer alıyor.
İddianamede, 4 sanık hakkında "silahlı örgüt üyesi olmamakla birlikte silahlı örgüt adına suç işleme", "görevi kötüye kullanma", "suç delillerini yok etme", "gizleme veya değiştirme", "suçluyu kayırma", 21 kişi için de "görevi kötüye kullanma", "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme", "suçluyu kayırma" suçlarından hapis cezası talep ediliyor. İddianamede, 2 şüpheli hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma", "görevi kötüye kullanma", "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme", "suçluyu kayırma" ve bir sanık için ise "örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme ve suçluyu kayırma" suçlarından hapis cezası isteniyor.
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