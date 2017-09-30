Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
14:20, 30 Eylül 2017 Cumartesi
Amerika
Güncelleme: 11:54, 30 Eylül 2017 Cumartesi

  • Paylaş
Chicago'da Porto Riko protestosu
Chicago'da Porto Riko protestosu

Maria Kasırgası nedeniyle binlerce insanın elektriksiz, susuz ve iletişimsiz kaldığı Porto Riko'ya gerekli yardımların yapılmaması ABD'nin Chicago kentinde protesto edildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Maria Kasırgası nedeniyle binlerce insanın elektriksiz, susuz ve iletişimsiz kaldığı Porto Riko'ya insani krizi önleyecek yardımların geciktiği gerekçesiyle ABD'nin Chicago kentinde protesto gösterisi gerçekleşti. 

Trump Tower önündeki gösteride, ABD'ye bağlı özerk ada Porto Riko'da yaşayan yaklaşık 3 milyon 400 bin kişinin günlerdir hayatta kalma mücadelesi verdiği belirtildi. 

"3,5 milyon Amerikan vatandaşı susuz ve gıdasız", "Porto Riko'nun uluslararası yardım almasına izin verin" ve "Porto Riko özgürdür, koloni değil" yazılı pankartların dikkati çektiği eylemde, "Porto Riko için adalet" sloganı atıldı. 

Son dönemde ABD Ulusal Marşı sırasında ayağa kalkmayan sporcularla sosyal medya üzerinden tartışan ABD Başkanı Donald Trump'ın, Porto Riko'ya yeterli desteği vermemekle eleştirildiği gösteride zaman zaman duygulu anlar yaşandı. 

Kalabalığa hitap eden bazı konuşmacı ve göstericilerin göz yaşlarına hakim olamadıkları gözlendi.

Konuşmaların yanı sıra Porto Riko şarkılarının da seslendirildiği gösteri olaysız sona erdi.



İlgili Konular chicago Porto Riko
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Amerika Haberleri
ABD Küba'daki diplomat sayısını azaltıyor
ABD, Küba'daki diplomat sayısını azaltıyor

ABD Dışişleri Bakanlığı, Havana Büyükelçiliğinde görev yapan çalışanlarının yarısından fazlasını geri çekme kararı aldı
IKBY'den Irak ile BM'ye 'uçuş yasağını kaldırma' çağrısı
IKBY'den Irak ile BM'ye 'uçuş yasağını kaldırma' çağrısı

IKBY yönetimi, Irak hükümeti ile BM'ye "Erbil ve Süleymaniye havalimanlarındaki uçuş yasağının kaldırılması" çağrısı yaptı
BM'den Yemen için heyet kararı
BM'den Yemen için heyet kararı

BM İnsan Hakları Konseyi, Yemen'deki insan hakları ihlallerini izlemek ve raporlamak üzere "tanınmış uluslararası ve bölgesel uzmanlardan" oluşan heyet kurulmasını kararlaştırdı
Dünyada yaşlı nüfusu en fazla olan ülke belli oldu
Dünyada yaşlı nüfusu en fazla olan ülke belli oldu

Dünya nüfusu, gelişmiş ülkelerde daha da fazla olmak üzere gittikçe yaşlanıyor. Japonya, yüzde 33'lük 60 yaş ve üstü nüfus oranıyla, dünyada yaşlı nüfusunda ilk sırada.
Chicago'da Porto Riko protestosu
Chicago'da Porto Riko protestosu

Maria Kasırgası nedeniyle binlerce insanın elektriksiz, susuz ve iletişimsiz kaldığı Porto Riko'ya gerekli yardımların yapılmaması ABD'nin Chicago kentinde protesto edildi
Myanmar hükümeti acilen harekete geçmeli'
'Myanmar hükümeti acilen harekete geçmeli'

Brookings Enstitüsü Uzmanı Kuok, "Myanmar hükümeti Arakanlı Müslümanların maruz kaldığı zulmü durdurmak için acilen harekete geçmeli" dedi
Katalonya'da gerginlik giderek artıyor
Katalonya'da gerginlik giderek artıyor

İspanya'nın doğusundaki Katalonya özerk yönetiminde yasa dışı olmasına rağmen 1 Ekim'de gerçekleştirilmek istenen bağımsızlık referandumuyla ilgili gerginlik giderek artmaya başladı
Libya'daki şiddet olaylarında 26 kişi öldü
Libya'daki şiddet olaylarında 26 kişi öldü

Libya'nın Sabrata şehrinde devam eden şiddet olaylarında şu ana kadar 26 kişi hayatını kaybetti, 170 kişi de yaralandı
Çin'de orta şiddette deprem
Çin'de orta şiddette deprem

Çin'in Sıçuan eyaletinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Macron ünlü internet şirketlerinin vergilendirilmesinde kararlı
Macron, ünlü internet şirketlerinin vergilendirilmesinde kararlı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, "Oyunun kurallarına uymayan internet devleri ile ilgili daha etkili düzenlemeler istiyoruz" dedi
ABD IKBY'deki tek taraflı referandumu tanımıyor
ABD, IKBY'deki tek taraflı referandumu tanımıyor

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, ülkesinin Irak Kürt Bölgesel Yönetiminin "tek taraflı referandumunu tanımadığını" açıkladı
İdlib ve Şam'daki saldırılarda 54 sivil hayatını kaybetti
İdlib ve Şam'daki saldırılarda 54 sivil hayatını kaybetti

Suriye'nin Türkiye sınırındaki İdlib iline düzenlenen hava saldırılarında ve yine Esed rejimine bağlı güçlerin başkent Şam'ın Doğu Guta bölgesini hedef alan saldırılarında toplam 54 sivil hayatını kaybetti
Irak güçleri sınır kapılarına doğru hareket etmeyi planlıyor'
'Irak güçleri sınır kapılarına doğru hareket etmeyi planlıyor'

Irak Savunma Bakanlığı, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı sınır kapılarının Türkiye ve İran ile koordinasyonlu şekilde kontrol edileceğini belirtti.
ABD Sağlık Bakanı Tom Price istifa etti
ABD Sağlık Bakanı Tom Price istifa etti

ABD Sağlık Bakanı Price'ın istifasını sunduğu ve ABD Başkanı Trump'ın istifayı kabul ettiği açıklandı
Trump Asya turuna çıkıyor
Trump Asya turuna çıkıyor

ABD Başkanı Donald Trump, 3-14 Kasım tarihlerinde Japonya, Güney Kore, Çin, Vietnam, Filipinler ve Hawaii'yi kapsayan Asya turuna çıkacak
IKBY Bağdat yönetiminden talimat almadık
IKBY: Bağdat yönetiminden talimat almadık!

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), sınır kapılarının Bağdat yönetimine teslim edilmesi konusunda talimat almadıklarını iddia etti

Haberler

Porto Rikolular ABD'nin 51. eyaleti olmayı seçti
Porto Rikolular ABD'nin 51 eyaleti olmayı seçti

Porto Riko iflas bayrağını çekmeye hazırlanıyor
Porto Riko iflas bayrağını çekmeye hazırlanıyor

Porto Riko da Yunanistan yolunda!
Porto Riko da Yunanistan yolunda

Küresel kapitalizm Porto Riko'nun okullarını kapatacak
Küresel kapitalizm Porto Riko'nun okullarını kapatacak

Bir iflas da Porto Riko'dan!
Bir iflas da Porto Riko'dan

Chicago'da Türk Festivali başladı
Chicago'da Türk Festivali başladı

3 boyutlu düşünen çocuklar
3 boyutlu düşünen çocuklar






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık-Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 