Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
14:19, 30 Eylül 2017 Cumartesi
Genel
Güncelleme: 12:27, 30 Eylül 2017 Cumartesi

  • Paylaş
Dünyada yaşlı nüfusu en fazla olan ülke belli oldu
Dünyada yaşlı nüfusu en fazla olan ülke belli oldu

Dünya nüfusu, gelişmiş ülkelerde daha da fazla olmak üzere gittikçe yaşlanıyor. Japonya, yüzde 33'lük 60 yaş ve üstü nüfus oranıyla, dünyada yaşlı nüfusunda ilk sırada.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Birleşmiş Milletler (BM) Nüfus Fonu verilerine göre, dünya nüfusunun yüzde 12,3'ünü 60 yaş ve üstündeki insanlar oluşturuyor. Dünya nüfusunda 60 yaş ve üstü kişilerin oranının 2030'da yüzde 16,5 ve 2050'de yüzde 22'ye ulaşması bekleniyor. 

Doğurganlık oranlarının düşmesi ve tıptaki ilerlemelerle yaşlı nüfus artmaya devam ediyor.

BM'nin 2015'te yayımladığı rapora göre, 60 yaş ve üstü kişi sayısı ciddi artış gösteriyor. Bu sayının gelecek yıllarda daha da artması bekleniyor.

Dünyada 2015 yılı itibarıyla 60 yaş ve üstü 900 milyon kişi yaşıyor. Bu rakamın 2030'da 1,4 milyara, 2050'de 2 milyara ulaşması öngörülüyor. 2015'te 80 yaş ve üstü kişi sayısı 125 milyon olarak kayıtlara geçerken, bu rakamın 2050'de 434 milyon olacağı belirtiliyor.

YAŞLI NÜFUS 2050'DEN ÖNCE GENÇLERİN SAYISINI GEÇECEK

BM verilerine göre, 2015'te her 8 kişiden birini 60 yaş ve üstü kişiler oluştururken, 2030'da her 6 kişiden birinin 60 yaş ve üstü olması bekleniyor.

Yaşlı nüfusun 2030'a gelmeden 0 ila 9 yaş çocuk nüfusunu, 2050'ye kadar da 10 ila 24 yaş genç nüfusu geçeceği tahmin ediliyor. 

GELİŞMİŞ ÜLKELERDE YAŞLI NÜFUS DAHA FAZLA

Dünyada en fazla yaşlı nüfusuyla Japonya dikkati çekiyor. Japonya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 2016 yılında ülkede 100 yaşını aşanların sayısı 65 bine ulaştı.127 milyon nüfuslu ülkenin yüzde 33'ünü 60 yaş ve üstü kişiler oluşturuyor. 2055'te yaşlı nüfus oranının yüzde 40'ı geçmesi bekleniyor.

Dünya nüfusunda en hızlı yaşlanma oranı Japonya'nın ardından Avrupa ülkelerinde görülüyor. Halihazırda en fazla yaşlı nüfusa sahip bölge Avrupa kıtası. Avrupa'da nüfusun yüzde 25'i 60 yaş ve üzerinde. 2050 yılında Afrika hariç tüm bölgelerde 60 yaş üzeri nüfusun yüzde 25'i aşması bekleniyor.

Almanya'da 2015'te genel nüfusun yüzde 28'ini 60 yaş ve üstü kişiler oluşturdu. İtalya'da bu oran Almanya gibi yüzde 28 olurken, Finlandiya'da yaşlı nüfus oranı yüzde 27 olarak kayıtlara geçti. Portekiz, Bulgaristan, İsveç, Letonya, Malta, Fransa, Danimarka ve Hırvatistan yaşlı nüfusun yüksek olduğu diğer ülkeler arasında yer alıyor.

Avrupa İstatistik Ofisi (EUROSTAT), 2015 yılı raporuna göre, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerde 80 yaşın üzerindekilerin sayısı 26,7 milyona ulaşırken, yaşlı nüfusun yaklaşık 3'te 2'si kadınlardan oluşuyor.

Avrupa'da 80 yaşın üzerindekilerin nüfusa oranının en yüksek olduğu ülke İtalya. 80 yaşın üzerindekilerin oranı İtalya'da yüzde 6,5, Yunanistan'da yüzde 6,3, İspanya'da yüzde 5,9 ve Fransa'da yüzde 5,8'i buluyor.

Uzmanlar, Avrupa'da nüfusun yaşlanmasına ilişkin iki ana husus üzerinde duruyor. İlki doğum oranlarının düşük olması. İkincisi de tıptaki ilerlemelerin ve gelişen yaşam standardının ortalama ömür süresini uzatmasıyla yaşlı nüfusun giderek artması.

Yaşlı nüfus kentlerde kırsal kesime göre daha hızlı artıyor. Dünyada 2000-2015 arasında 60 yaş ve üstü kişi sayısı kentlerde yüzde 68 oranında yükselirken, kırsal bölgelerde bu oran yüzde 25 artış gösterdi.



İlgili Konular Dünyada yaşlı nüfusu en fazla olan ülke dünya
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Genel Haberleri
ABD Küba'daki diplomat sayısını azaltıyor
ABD, Küba'daki diplomat sayısını azaltıyor

ABD Dışişleri Bakanlığı, Havana Büyükelçiliğinde görev yapan çalışanlarının yarısından fazlasını geri çekme kararı aldı
IKBY'den Irak ile BM'ye 'uçuş yasağını kaldırma' çağrısı
IKBY'den Irak ile BM'ye 'uçuş yasağını kaldırma' çağrısı

IKBY yönetimi, Irak hükümeti ile BM'ye "Erbil ve Süleymaniye havalimanlarındaki uçuş yasağının kaldırılması" çağrısı yaptı
BM'den Yemen için heyet kararı
BM'den Yemen için heyet kararı

BM İnsan Hakları Konseyi, Yemen'deki insan hakları ihlallerini izlemek ve raporlamak üzere "tanınmış uluslararası ve bölgesel uzmanlardan" oluşan heyet kurulmasını kararlaştırdı
Dünyada yaşlı nüfusu en fazla olan ülke belli oldu
Dünyada yaşlı nüfusu en fazla olan ülke belli oldu

Dünya nüfusu, gelişmiş ülkelerde daha da fazla olmak üzere gittikçe yaşlanıyor. Japonya, yüzde 33'lük 60 yaş ve üstü nüfus oranıyla, dünyada yaşlı nüfusunda ilk sırada.
Chicago'da Porto Riko protestosu
Chicago'da Porto Riko protestosu

Maria Kasırgası nedeniyle binlerce insanın elektriksiz, susuz ve iletişimsiz kaldığı Porto Riko'ya gerekli yardımların yapılmaması ABD'nin Chicago kentinde protesto edildi
Myanmar hükümeti acilen harekete geçmeli'
'Myanmar hükümeti acilen harekete geçmeli'

Brookings Enstitüsü Uzmanı Kuok, "Myanmar hükümeti Arakanlı Müslümanların maruz kaldığı zulmü durdurmak için acilen harekete geçmeli" dedi
Katalonya'da gerginlik giderek artıyor
Katalonya'da gerginlik giderek artıyor

İspanya'nın doğusundaki Katalonya özerk yönetiminde yasa dışı olmasına rağmen 1 Ekim'de gerçekleştirilmek istenen bağımsızlık referandumuyla ilgili gerginlik giderek artmaya başladı
Libya'daki şiddet olaylarında 26 kişi öldü
Libya'daki şiddet olaylarında 26 kişi öldü

Libya'nın Sabrata şehrinde devam eden şiddet olaylarında şu ana kadar 26 kişi hayatını kaybetti, 170 kişi de yaralandı
Çin'de orta şiddette deprem
Çin'de orta şiddette deprem

Çin'in Sıçuan eyaletinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Macron ünlü internet şirketlerinin vergilendirilmesinde kararlı
Macron, ünlü internet şirketlerinin vergilendirilmesinde kararlı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, "Oyunun kurallarına uymayan internet devleri ile ilgili daha etkili düzenlemeler istiyoruz" dedi
ABD IKBY'deki tek taraflı referandumu tanımıyor
ABD, IKBY'deki tek taraflı referandumu tanımıyor

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, ülkesinin Irak Kürt Bölgesel Yönetiminin "tek taraflı referandumunu tanımadığını" açıkladı
İdlib ve Şam'daki saldırılarda 54 sivil hayatını kaybetti
İdlib ve Şam'daki saldırılarda 54 sivil hayatını kaybetti

Suriye'nin Türkiye sınırındaki İdlib iline düzenlenen hava saldırılarında ve yine Esed rejimine bağlı güçlerin başkent Şam'ın Doğu Guta bölgesini hedef alan saldırılarında toplam 54 sivil hayatını kaybetti
Irak güçleri sınır kapılarına doğru hareket etmeyi planlıyor'
'Irak güçleri sınır kapılarına doğru hareket etmeyi planlıyor'

Irak Savunma Bakanlığı, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı sınır kapılarının Türkiye ve İran ile koordinasyonlu şekilde kontrol edileceğini belirtti.
ABD Sağlık Bakanı Tom Price istifa etti
ABD Sağlık Bakanı Tom Price istifa etti

ABD Sağlık Bakanı Price'ın istifasını sunduğu ve ABD Başkanı Trump'ın istifayı kabul ettiği açıklandı
Trump Asya turuna çıkıyor
Trump Asya turuna çıkıyor

ABD Başkanı Donald Trump, 3-14 Kasım tarihlerinde Japonya, Güney Kore, Çin, Vietnam, Filipinler ve Hawaii'yi kapsayan Asya turuna çıkacak
IKBY Bağdat yönetiminden talimat almadık
IKBY: Bağdat yönetiminden talimat almadık!

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), sınır kapılarının Bağdat yönetimine teslim edilmesi konusunda talimat almadıklarını iddia etti

Haberler

Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 30 Nisan 2017
Türkiye ve dünya gündeminde bugün 30 Nisan 2017

Dünya son 120 bin yılın en sıcak zamanlarında...
Dünya son 120 bin yılın en sıcak zamanlarında

Stratfor: AB bitecek, Rusya dağılacak
Stratfor AB bitecek Rusya dağılacak






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık-Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 